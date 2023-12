Analizar a aerodinámica e condicións de voo dos vehículos aéreos non tripulados (UAVS), máis coñecidos como drons, nunha contorna de simulación, é o principal obxectivo da spin-off da USC Ventilatio Lab. O proxecto é unha das doce novas iniciativas empresariais que formarán parte da quinta edición da Business Factory Aero (BFAero), o programa de incubación, aceleración e consolidación de empresas especializado no segmento dos vehículos non tripulados do Polo Aeroespacial de Galicia.

No marco do proxecto ‘Banco de probas virtual para o estudo da aerodinámica de UAVs con aplicación no transporte de cargas e condicións de voo’, Ventilatio Lab creará unha plataforma virtual que permitirá realizar simulacións de voo tendo en conta as condicións meteorolóxicas locais, a orografía do terreo e as condicións de carga e de potencia de cada tipoloxía de UAV. Segundo confirman dende a empresa citada, este desenvolvemento “terá a capacidade de acelerar a toma de decisións do operador e valorar de forma rápida e accesible se unha operación é abordable baixo certas condicións atmosféricas ou de carga ou se se debe pospoñer ou modificar”.

O proxecto da USC, que foi seleccionado no itinerario de incubación, desenvolverase no marco dunha convocatoria altamente competitiva, na que se recibiron 144 propostas de 26 países, o que consolidou este programa como un reclamo para o emprendemento en todo o mundo.

Unha empresa de base tecnolóxica creada en 2022

Ventilatio Lab, empresa de base tecnolóxica, botou a andar a comezos de 2022 centrándose inicialmente na redución da capacidade de transmisión de patóxenos e contaminantes aéreos no contexto da covid. Deste xeito, desenvolveron unha tecnoloxía propia que, a través do cálculo de dinámica de fluídos, establece as condicións de ventilación óptimas para manter a salubridade do aire. Na actualidade, traballa tamén no cálculo das estratexias óptimas de ventilación para o control dos niveis de radon radioactivo en vivendas e espazos de traballo.

VentilatioLab é froito do traballo dun equipo de investigadores da Facultade de Física da USC. Alberto Pérez Muñuzuri, Alberto Otero Cacho e Jorge Mira Pérez, aos que se une o economista Ramón Tubío Villanueva, son os impulsores da iniciativa. O equipo investigador parte da súa experiencia en física de fluídos e o estudo do seu comportamento en gran diversidade de contextos —incluíndo meteoroloxía e oceanografía—, bagaxe que xa foi aplicada con éxito ás novas necesidades de control de ventilación tras a crise da covid.