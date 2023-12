O goberno municipal de Santiago presentará este venres os Orzamentos para o exercicio 2024. Así o comunicou onte en rolda de prensa a alcaldesa da capital galega, Goretti Sanmartín. O anuncio coincide coas negociacións que manteñen nos últimos días representantes do equipo de goberno municipal, formado por BNG e CA, co PSOE de Santiago. O secretario xeral do Partido Socialista na capital galega, Aitor Bouza, aseguraba a pasada semana que acudirían ás negociacións “sin ningún tipo de línea vermella, máis alá dos intereses dos veciños de Santiago”.

Nun acto en Compostela acompañando ao secretario xeral dos socialistas galegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, Bouza desvelaba os nomes da comisión negociadora, con dous integrantes do grupo municipal —o seu portavoz, Gonzalo Muíños, e a concelleira Marta Abal— e outros dous do partido —o propio Bouza e a vicesecretaria xeral, Marta Álvarez Santullano—. O secretario xeral do PSOE de Santiago mostrábase optimista sobre o proceso. “Abordamos esta negociación cunhas expectativas evidentes de chegar a un acordo”, apuntaba.

Preguntado polas líneas vermellas dos socialistas para apoiar os presupostos do bipartito, insistiu en que “estamos desexando coñocer ese borrador para abordar todas aquelas cuestións que lle importan aos veciños de Compostela, as líneas vermellas pasan polos intereses dos composteláns”, sinalou.

A presentación este venres dos Presupostos do Concello para o 2024 producirase xusto unha semana despois de que o Consorcio de Santiago aprobara o orzamento para o ano 2024 cunha suba do 10 por cento, o que permitirá facer as obras de reforma interior do Palacio de Congresos, tal e comunicaron dende o ente interadministrativo despois da celebración da súa Comisión Executiva e o seu Consello de Administración.

Ambas xuntanzas celebráronse no Pazo de Vaamonde e estiveron presididas pola presidenta do Consorcio e alcaldesa da cidade, Goretti Sanmartín. En representación da Administración Xeral do Estado acudiu a subsecretaria do Ministerio de Facenda e Función Pública e vicepresidenta primeira do Consorcio, Pilar Paneque, e, por parte da Xunta de Galicia, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Tamén participou telematicamente Jesús Manuel Gómez, subsecretario do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible.

Na xuntanza aprobouse o presuposto para o vindeiro ano, que ascende a 10.213.878,50 euros. As achegas das tres administracións consorciadas son de 5.261.476€ por parte da Administración Xeral do Estado, 3.161.854,30 € da Xunta de Galicia e 1.542.346,59 euros do Concello de Santiago. Todas comunicaron publicamente que as súas achegas ao Consorcio para o exercicio 2024 medrarán un 10%, o que se reflicte nestes orzamentos. Esta suba permitirá facer obras de reforma interior no Palacio de Congresos.