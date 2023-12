O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia acaba de poñer en marcha un programa de formación online co obxectivo de fomentar a promoción económica e laboral dos xornalistas da comunidade galega.

A actividade, subvencionada pola Deputación da Coruña, está aberta de balde a todas as persoas colexiadas e xornalistas interesadas e componse de cinco módulos independentes, que tratan temas como o autoemprego, as fontes de datos, a ciberseguridade, as ferramentas de comunicación e a igualdade de xénero.

Os xornalistas galegos levan moito tempo sufrindo unha crise de precariedade laboral, á que recentemente se sumou o impacto no mercado de traballo da pandemia da COVID-19.

Cun labor xornalístico cada vez máis esixente e marcado pola innovación e a especialización, moitos profesionais da información vense obrigados a buscar saídas profesionais que antes non contemplaban.

Neste contexto, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia quere dar resposta a esa busca de solucións laborais e dar opcións aos xornalistas que se atopan en busca de emprego ou na procura dunha mellora laboral coa posta en marcha dun programa formativo online adaptado aos novos tempos e ás demandas das sociedade.

Cinco módulos independentes

Módulo 1: O autoemprego.

Impartido por Pablo Santiago Martínez, xornalista.

Presentado por Angela Fernandez Casal, membro da Xunta de Goberno do CPXG.

Módulo 2: As fontes de datos.

Impartido por David Lombao Rodríguez, xornalista.

Presentado por Belén Regueira Leal, vicedecana 2ª do CPXG.

Módulo 3: Ciberseguridade.

Impartido por Fernando Suárez Lorenzo, presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.

Presentado por Valeria Pereiras Reza, membro da Xunta de Goberno do CPXG.

Módulo 4: Ferramentas de comunicación.

Impartido por Beatriz Losada Bobillo, especialista en márketing en redes sociais.

Presentado por Eliana Martíns Alvela, membro da Xunta de Goberno do CPXG.

Módulo 5: A promoción da igualdade de xénero desde o xornalismo.

María Isabel Menéndez Menéndez. Catedrática de Comunicación Audiovisual da Universidade de Burgos.

Presentado por Belén Regueira Leal, vicedecana 2ª do CPXG.

As persoas interesadas poden realizar todo o programa ou só aquela parte que consideren adecuada á súa situación profesional e laboral. O acceso aos cursos é libre e gratuíto e realizarase a través da plataforma de formación do Colexio de Xornalistas.

O resto de persoas interesadas poderán inscribirse de balde e solicitar o acceso aos webinars mandando un correo electrónico a xornalistas@xornalistas.gal.