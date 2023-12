Un cententar de personas forma el equipo del Circo del Sol (Cirque du Soleil) que llega pronto a Galicia para ofrecer un espectáculo llamado Ovo. Se verá en el pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago del miércoles 3 al domingo 7 de enero de 2024.

Kevin Adkinson, de Alicante, jefe de sonido; y Tadashi Ito Gonzalez, de Madrid (con padres que vivieron en Galicia), corresponsable de seguridad de las acrobacias aéreas, charlan con EL CORREO GALLEGO para explicar desde dentro detalles de Ovo y de la vida de quienes forman parte de la compañía escénica más famosa del mundo.

Tadashi Ito Gonzalez empieza por describir su labor, tan clave en la parte más espectacular de los montajes del Circo del Sol como exigente al mimar cada detalle de las acrobacias aéreas. “Los riggers somos quienes nos encargamos de la salud y seguridad de toda persona expuesta a las alturas y ello implica las inspecciones del equipo, el material, el recinto donde montamos el show...”, dice sobre un espectáculo, Ovo, cuya estructura principal está a más de 12 metros de altura.

“Somos un equipo de unas 100 personas, incluyendo 52 artistas. Algunas de nuestras escenas aéreas son las telas o los straps (cintas de agarre), por lo que nos concentramos en cuidar estos elementos, así como su calidad. Casi todas las fabricamos nosotros porque ninguna tiene una medida estándar, cada línea se adapta a cada artista y sus necesidades, según su altura y los movimientos que ejecuta. Cambiamos todos los elementos del espectáculo en menos de seis meses. También tenemos equipos de protección personal (arneses, cinturones, líneas de vida, mosquetones…) para todo el personal técnico, que también nos encargamos de mantener y de revisar. Ademas, todos los técnicos nos formamos en emergencias y rescate para solventar así cualquier tipo de inconveniente”, explica quien pronto visitará la capital de una tierra donde tiene amistades gracias a su familia.

“No conozco Santiago, pero tengo buenos amigos por toda Galicia, en Pontevedra, Vigo, Ourense… ya que mis padres vivieron unos años en Galicia. Soy muy fan de Galicia, de su gente, su gastronomía y sus secretos”, añade diciendo sin decir, probando que ya conoce la idiosincrasia gallega, igual que Kevin Adkinson la alicantina.

Músico que asume el rol de jefe de sonido en el montaje de Ovo. Kevin estudió la carrera de música clásica, especializándose en piano en el conservatorio de Benidorm.

“Y luego hice varios cursos de música moderna”, aclara quien, como parte de una compañía que encarna la élite internacional circense, valora mucho pasar por escenarios míticos.

“Tener la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en sitios con un peso histórico como el Royal Albert Hall de Londres no tiene precio”, indica antes de detallar su área de trabajo. “Como en todos los espectáculos del Cirque Du Soleil, el sonido tiene una gran relevancia en Ovo. Usamos efectos de sonido en vivo durante las intervenciones de los payasos, contamos con siete músicos en directo y una banda sonora original tocada en parte en vivo y en parte secuenciada. Y siempre nos adaptamos a las distintas necesidades de cada recinto para así intentar conseguir la mejor calidad posible. La música está compuesta por Bernard Cepa, brasileño, y cuyas influencias se plasman en la banda sonora de Ovo”.

El espectáculo que el Circo del Sol ofrecerá en Santiago del 3 al 7 de enero supera las dos horas de duración. Su trama busca sumergir al público en el universo oculto y vivo que tenemos a nuestros pies, ese ecosistema lleno de vida y seres (casi) invisibles como son los insectos que trabajan, comen, revolotean e hilan “una explosión continua de energía y movimiento”, según la compañía canadiense, creada en 1984 y considerada hoy como la mayor productora de circo del mundo.

Para crear ese mundo de Ovo, amén de color, mimada escenografía, humor, fantasía y acrobacias, el sonido, es clave, apunta Kevin. “En este montaje contamos con 112 altavoces de distintos modelos y trabajamos a 94 db (decibelios) de SPL (nivel de presión sonora). Tenemos un equipo que cubre tres caras del escenario y todo el suelo así que las necesidades del diseño permiten a la audiencia tener una experiencia inmersiva”. Su compañero Tadashi Ito Gonzalez, que tiene una faceta profesional más allá del circo como actor especialista (“Me gustan las explosiones, los tiros y las peleas en el cine y la televisión”), razona de este modo al preguntarle por el continuado éxito mundial de los montajes del Circo del Sol.

“Más allá de lo que la gente normalmente conoce del Cirque du Soleil, que es gente sorprendentemente hábil, ofrece música en directo, es muy atractivo a nivel visual gracias a las luces, proyecciones, vestuario y decorado. Eso capta la atención de otros artistas y se convierte en un espectáculo apto para toda la familia porque es emotivo, entretenido. Cualquier persona del mundo, independientemente del idioma, puede entenderlo”, cuenta tras entrar a formar parte de esta itinerante familia casi sin creérselo. “Eché mi currículum en su bolsa de trabajo y me contactaron por email para hacer una entrevista online. Al mes entré a trabajar con ellos. La verdad es que fue una gran sorpresa, no me lo esperaba, era difícil de creer”.

Kevin empezó como trabajador local en el tour por España de un espectáculo previo, Kooza y poco después fue contratado para ir a Canadá y comenzar con la gira permanente. Él , describe así la clave del éxito de El Cirque du Soleil: “Rompe con los limites de la creatividad y empuja a conseguir que el espectáculo se pueda llevar a sitios imposibles y a hacerlo accesible a todo el mundo”.

Horarios y entradas

Ovo se representará en Santiago del 3 al 7 de enero 2024 en pases en Sar a las 20.30 h. el miércoles 3 de enero, jueves 4 y viernes 5; más el sábado 6 (12:30 h. 16:30 h. y 20:30 h.) y el domingo 7 de enero (12:30 h. y 16:30 h.), con entradas ya a la venta en plataformas online como Livenation.es, Ticketmaster y a través de El Corte Inglés.