O próximo xoves 28 de decembro A banda da Loba pechará, no Teatro Principal de Santiago de Compostela, a súa xira Xabón Lagarta. O quintento feminino formado por Andrea Porto Mato, Estela Rodríguez Carvalho, Inés Mirás Vieites, Marcela Porto Mato y Xiana Lastra Pernas é unha das propostas para esta vindeira semana dentro da programación de Compostela, Estrela do Nadal, que preparou o Concello de Santiago para estas festas.

A Banda da Loba despídese dos escenarios para preparar o seu próximo disco. Fárao cun concerto especial que contará con varios artistas convidados. Nas súas redes sociais, xa desvelaron algúns dos nomes que as acompañarán no escenario, como Guadi Galego, Olaia Maneiro —de Tanxugueiras—, e Mon e Ula, integrantes de Monoulious DOP. A cita será as 20.30 horas e as entradas teñen un prezo de 14 euros. “Promete ser unha noite máxica, na que as lobas, rodeadas de amizades, poñerán un punto e seguido na súa andaina musical para somerxerse, no vindeiro 2024, no proceso creativo do seu seguinte traballo discográfico”, explica a propia banda.

Non será a única opción musical da semana en Santiago. O venres 29 na carpa instalada na praza Roxa haberá Jam de Nadal coas bandas que habitualmente ensaian no centro Xove da Almáciga. As actuacións comezan as 20.00 horas e serán de balde. Prometen un repaso por diversos xéneros musicais, jazz blues, pop, tradicional, electrónica...

Ao día seguinte no mesmo escenario actuará en sexión vermú, Pauliña (Paula Chaves), unha das voces “femininas con máis carácter e pesonalidade” hoxe en día, defínea o programa navideño do Concello. A entrada é gratis ata completar aforo.

Esa mesma xornada pero as 17.00 horas, Compostela Estrela do Nadal convida aos veciños de Santiago, sobre todo aos máis pequenos, a decorar unha árbore de Nadal na Alameda nunha cita na que haberá un “espectáculo e unha boa chocolatada”.

O 31 de decembro a programación comeza coa tradicional carreira de San Silvestre, que partirá as 17 horas de Xoán XXIII e chega este 2023 á súa novena edición. Ás 23.00 horas arrancará na Praza do Obradoiro a festa de fin de ano. Haberá cotillón e uvas de balde (para tomar ao ritmo que marque a Berenguela) para todas as persoas que se acheguen a recibir o 2024 á praza máis emblemática do concello.