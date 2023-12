El acuerdo para que Santiago pueda contar con presupuestos para el próximo año está cada vez más cerca. El secretario xeral de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, resaltó esta mañana en rueda de prensa “el buen entendimiento” con el bipartito formado por BNG y CA y no descartó que las negociaciones culminen esta misma semana.

El viernes, la alcaldesa Goretti Sanmartín presentó el borrador de las cuentas municipales que ascienden a 141 millones de euros. El bipartito necesita los votos del PSOE para poder aprobarlas. El Concello funcionó este 2023 con los presupuestos prorrogados. “Las negociaciones van por el buen camino y nosotros seguiremos trabajando a destajo para intentar alcanzar un acuerdo lo antes posible”, subrayó Bouza. En una entrevista en la cadena Ser, la regidora Goretti Sanmartín, aseguró también que existe entedimiento con el PSOE para sacar adelante las cuentas.

Con las elecciones autonómicas a la puerta de la esquina, el bloque de izquierdas ha apostado por mostrar unidad. Uno de los posibles escollos a la hora de negociar giraba en torno a la Casa da Xuventude. En septiembre, el portavoz municipal de los socialistas compostelanos, Gonzalo Muíños, alertaba de que el PSOE no iba a apoyar ningún presupuesto que incluyese partidas para el derribo del edificio, después de que la alcaldesa decidiese no aceptar la propuesta de la Diputación de A Coruña para rehabilitarlo.

Bouza restó importancia a este asunto. “Todas aquellas cuestiones que puedan suscitar un enfrentamiento, una falta de acuerdo, nosotros no las vamos a plantear, más que nada porque cada una de las fuerzas políticas ya sabemos cuáles son nuestras posturas”, contestó a preguntas de los periodistas sobre este asunto.

El secretario xeral del PSOE compostelano consideró que el borrador presentado por el ejecutivo local contiene aspectos que reclaman los socialistas, como una importante partida para el rural o para el Servicio de Axuda no Fogar. “No puedo decir que tengamos ningún tipo de cuestión escorada o encallada porque las negociaciones fluyen por la senda que deben ir, porque hay un entendimiento”, resaltó Bouza. “Nosotros dijimos desde el principio que íbamos a estar en la oposición, pero en una oposición útil para los vecinos, este es uno de los momentos en el que el PSOE tiene que ser útil”, incidió. La dirección del partido reunió en la tarde de este martes a la militancia para escuchar también sus demandas de cara a los presupuestos por si no se había tenido en cuenta alguna “cuestión” importante para los ciudadanos.

Bouza aprovechó, además, la comparecencia para cargar contra el PP local. “Nada tiene que aportar a esta ciudad, nada, absolutamente nada, crispación, crítica y más crítica”, censuró. "¿Cuál es la propuesta del señor Verea?, que nos diga una sola propuesta”, retó.

Pero los populares compostelanos protestan precisamente porque no conocen el borrador de los presupuestos, ya que el bipartito no ha facilitado el documento. A través de un comunicado, Borja Verea, censuró, que se impide la labor de la oposición y “desde el Partido Popular queremos defender los derechos de todos los compostelanos”.

Ante lo que consideran una situación “anómala”, el sábado el PP le remitió una carta a Sanmartín para pedir el borrador, teniendo en cuenta “que el Gobierno del BNG lleva más de 10 días negociando con el Partido Socialista”. El PP tacha de “falta de respeto” que no le entreguen la documentación y recuerda que no lo es solo contra una fuerza política, sino también contra unos vecinos que, mayoritariamente, decidieron que a su representación no Concello estuviese liderada por Borja Verea”.