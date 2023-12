Unha vez máis os controladores do aeroporto de Santiago volven a mostrar o seu malestar ao continuar co cristal da torre de control da terminal totalmente roto, unha situación que se remonta ao 16 de xullo de 2022. Nesta ocasión fixérono en tono irónico na rede social X- antes Twitter-. "Hoy 28 de diciembre Aena "ha solucionado" el problema del cristal roto en la torre de control del aeropuerto. Antes de que acabe el año, como prometieron. Sin duda un ejemplo de eficacia y rapidez". A esta declaración incorporan unha imaxe do antes e o despois, que ven a ser a mesma, e ademais engaden a captura de pantalla dunha noticia de EL CORREO do pasado mes de outubro onde Aena comunicaba que sustituiría o ventanal roto antes de que rematase o ano.

"É bastante impresentable que o cristal siga igual. O que está claro é que non saben cando o van arranxar", comenta en conversación con EL CORREO Susana Romero, controladora aérea de Lavacolla, quen estaba traballando o día no que rompeu o cristal. Recoñece que é un feito "complexo" pero despois de 18 meses agardan xa unha solución.

Hoy #28Diciembre Aena ha "solucionado" el problema del cristal roto en la torre de control del aeropuerto de #Santiago al calor del verano de 2022 🙄.

Antes de que acabe el año, como prometieron.

Sin duda un ejemplo de eficacia y rapidez😁.

A controladora asegura que dende o ano 2011, cando Aena pasou a ter o control da torre e Enaire –xestor de navegación aérea de España– se encargou do control do servizo, “os intereses de Aena non se centran en velar pola seguridade das infraestruturas senón engordar a carteira de beneficios”. Manifesta que con anterioridade, as cuestións deste tipo “soluciónabanse antes”.

Segundo Susana Romero o estado do cristal "é o mesmo que no momento da rotura". No momento en que o foron revisar comunicaron que "non hai risco de que poida romper ao ser o cristal interno".

Se non hai unha solución inmediata, Romero manifesta que seguirán reclamando diante de Aena polo simple feito de que se hai un incidente "quede claro que demos notificación do sucedido". En días como hoxe de mala visiblidade "non se ven os avións".

Dende EL CORREO contactamos coa empresa Aena para coñecer a data na que finalmente se procederá a sustituír o ventanal sen ter resposta á ultima hora da tarde deste xoves.