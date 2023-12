O programa VacaLudos Entroido ofrece un total de 73 prazas, dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos empadroados/as ou que estean matriculados/as nun centro de ensino no municipio de Santiago. As actividades, que son de balde, desenvolveranse os días 12, 13 e 14 de febreiro de 07:45 a 15:00 horas.

A partir do 2 e ata o 11 de xaneiro (ambos os dous incluídos) estará aberto o prazo de solicitude de praza para participar nas actividades deste programa de conciliación que se desenvolverá no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (Ludoteca de Fontiñas). Este espazo, situado na Rúa Fontes do Sar, ten unha finalidade lúdica, socioeducativa, cívica, cultural e inclusiva, cun proxecto cuxo obxectivo principal é garantir o dereito dos nenos e nenas ao xogo e a colaborar, así, no desenvolvemento integral da persoa, polo que está equipado cun fondo organizado de xogos, xoguetes, libros e outros elementos lúdicos adecuados á súa idade. Inclúen espazos psicomotrices, áreas de xogo simbólicas e tamén xogos multimedia.