La solemnidad de la Traslatio se convirtió en esta edición en un acontecimiento de reivindicación de la paz en el contexto de un mundo atacado por las guerras en Europa y Oriente Medio. Los actos comenzaron como es habitual con la tradicional parada militar en la plaza del Obradoiro, donde las autoridades recibieron al delegado regio, una responsabilidad que el rey Felipe VI otorgó en esta ocasión al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira.

Tras la interpretación del Himno Nacional y pasar revista a las tropas, la comitiva, conformada por el representante real, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el general de división Juan Francisco Arrazola Martínez; concejales de los grupos municipales del PP y PSOE de Santiago y otras autoridades civiles y militares, se dirigió a la Catedral. Allí fue recibida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; y el Cabildo metropolitano.

La Ofrenda Nacional tuvo lugar como siempre en medio de la ceremonia religiosa. En una Catedral llena de fieles, el delegado regio centró su invocación en la necesidad que tiene el mundo de lograr la convivencia pacífica. “Pedimos la paz y pedimos por la paz siempre, también en este día”, invocó Miguel Santalices.

“Aspiramos a continuar vivindo nun país de persoas iguais en dereitos e deberes; e no acceso aos servizos públicos” Miguel Ángel Santalices - Delegado Regio

En una intervención en la que habló en gallego y castellano, el presidente del Parlamento de Galicia señaló que “o brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel desencadeou un enfrontamento que ensombreceu a guerra que se libra en Ucraína desde hai preto de dous anos contra unha invasión inxusta e contraria ao dereito internacional. E así sucesivamente”, afirmó.

Con esto, remarcó que “o mundo libre non pode permitir que o terrorismo nin cantos actúan de costas ao dereito internacional poñan en risco os principios que sustentan as sociedades democráticas nas que vivimos. Solidariedade, pois, e afecto sincero para todas as vítimas dos conflitos bélicos, tamén para o pobo palestino, refén de Hamás e vítima colateral desta escalada de violencia. Cómpre extremar as precaucións para protexer á poboación civil”. Así ante el patrón de España, demandó “o respecto á legalidade nacional e internacional, cos dereitos humanos —tamén os da infancia— como guía permanente; e a paz entre os pobos como horizonte vital inmediato”.

El delegado regio también hizo un alegato en defensa de la Constitución, “artífice da etapa de maior estabilidade, crecemento e benestar de toda a nosa historia; pero tamén garante do modelo de autonomía política que xestionamos —tamén en Galicia— con razoable éxito, compatible co marco estatal e europeo que nos acubilla”. A la vez, manifestó que “aspiramos a continuar vivindo nun país de persoas iguais: iguais ante a lei; iguais en dereitos e deberes; e iguais no acceso aos servizos públicos que nos corresponden por dereito e por xustiza, con independencia do territorio no que resida cada un”.

El delegado regio quiso hacer “unha homenaxe e recoñecemento ás mulleres galegas de todos os tempos, sobre as que pivota a forza da nosa terra, na Galicia territorial e na Galicia universal”; no sin antes lanzar “un berro de desesperación fronte ás cifras estarrecedoras dun drama aínda presente, a violencia contra a muller, que nos encolle o corazón”.

La invocación del delegado regio recibió la respuesta del arzobispo de Santiago. En su homilía, monseñor Prieto instó a “desarrollar todo lo que significa ‘cualidad’ de la persona en cuanto individuo original, diferenciado de los demás seres, capaz del amor y libertad responsable, y llamado a crecer en la convivencia y el diálogo social”. El prelado también puso sobre el altar las intenciones de todos los pueblos, “especialmente os que seguen sufrindo o drama da guerra, da fame que tantos exilios forzados provoca; a todos os pobos e xentes de España, da nosa querida Galicia, ás nosas familias, que sigan sendo, nestes momentos de crises e incerteza, berce da vida e da fe, onde todos, especialmente os nosos nenos e anciáns, sexan coidados, queridos e consolados”.

“Desarrollemos todo lo que significa ‘cualidad’ de la persona en cuanto individuo original, diferente de los demás seres” Monseñor Francisco José Prieto - Arzobispo de Santiago

Además, pidió por las personas que tienen responsabilidades públicas, “para que adiquen os seus mellores esforzos ás esixencias do ben común e ao empeño por construír unha sociedade en paz, cimentada na verdade, a xustiza e a liberdade, onde servir sexa sempre o horizonte da responsabilidade social, por riba das lexítimas diferencias políticas”.

Tras la ceremonia religiosa, el pazo de Raxoi acogió la recepción oficial al delegado regio. La alcaldesa en funciones, María Rozas, dio la bienvenida al representante del rey a la Casa Consistorial, donde se congregaron todas las autoridades. El presidente del Parlamento, en su calidad de embajador del monarca, firmó en el Libro de Oro de la ciudad, antes de agradecer la acogida y la colaboración en la organización de los actos de la Traslatio del Apóstol.