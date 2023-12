Os centros da Universidade de Santiago e mais o Consello do Estudantado aínda teñen tempo para solicitar as axudas destinadas ao desenvolvemento de actividades de dinamización sociocultural, físico-deportiva e cultural convocadas pola Vicerreitoría de Estudantes e Cultura para o ano 2024. As propostas, que poderán presentarse ata o venres 12 de xaneiro, teñen como finalidade dinamizar a vida das facultades e das escolas universitarias de tal xeito que sexan estas, xunto co Consello do Estudantado, as protagonistas no deseño e execución de actividades que estean ligadas aos intereses do seu estudantado.

Só se poderá formular unha actividade por solicitude, as cales deberán ser presentadas pola persoa que represente o Consello de Estudantes, pola decana ou decano ou ben pola directora ou director dun centro da USC, que será a persoa encargada de realizar todos os trámites pertinentes coa Vicerreitoría de Estudantes e Cultura, con respecto á presentación da solicitude, execución e xustificación da actividade. A iniciativa proposta, aberta ao conxunto da comunidade universitaria, ten que incluír a perspectiva de xénero no seu deseño e execución, alén de recoller unha previsión do seu impacto ambiental e de contar co aval dun mínimo de 20 estudantes por centro participante. Outro dos requerimentos marca que a actividade deberá empregar a lingua galega e terá que executarse antes do 15 de novembro de 2024. Máis de 100 persoas pasaron pola área de orientación laboral da USC no que vai de curso Entre os criterios de valoración das propostas, terase en conta o impacto potencial da actividade na comunidade estudantil (20 puntos), o apoio do estudantado e implicación na organización das actividades (20 puntos), a calidade e adecuación da actividade ao obxecto da convocatoria (20 puntos), a adecuación do orzamento solicitado á actividade (20 puntos), a descrición da estratexia de difusión que se fará da actividade (10 puntos), así como a das ferramentas de avaliación do éxito da iniciativa (10 puntos). As solicitudes deberán presentarse na sede electrónica no procedemento ‘Convocatoria de axudas para actividades de dinamización sociocultural, físico-deportiva e cultural nos centros da USC exercicio 2024’. A comisión avaliadora estará integrada pola vicerreitora de Estudantes e Cultura, delegado do Reitor para o Deporte, delegada do Reitor para a Igualdade, representante dos decanatos e direccións de centros docentes, representante do Consello do Estudantado, así como representantes dos ámbitos cultural e deportivo de Galicia. A secretaría será proposta pola Xerencia.