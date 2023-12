Tras una semana con una elevada incidencia de la gripe y otros virus respiratorios como el Covid o el sinticial, el servicio de Urgencias del Hospital Clínico vivió este sábado una jornada algo más tranquila. El director asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Alfonso Varela, reconoce que en los últimos días la situación ha sido “complicada”, pero quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. Aunque las esperas por la atención pueden prolongarse, los enfermos que acceden al servicio con cuadros graves son atendidos de forma “inmediata”.

“Urgencias funciona con un sistema de triaje, en el que todos los pacientes al momento de llegar reciben una valoración inicial, donde se establece la gravedad del cuadro. Y a los que llegan con un cuadro muy grave se los atiende de inmediato”, asegura Varela. El director asistencial del CHUS explica que de media, cada día llegan a Urgencias unos 350 pacientes y este martes acudieron cerca de 600, por lo que no quedó más remedio que situar a algunos pacientes menos graves en los pasillos. También que a veces tardan en encontrar camas disponibles en planta por lo que algunos enfermos tienen que esperar en Urgencias. Pero indica que las esperas de 48 horas son “excepcionales”. En los últimos días, subraya Varela, ha ido descendiendo el número de pacientes que se acercaron al servicio con lo que la situación se ha descongestionado. “No está siendo como a prinicipios de semana”, indica.

Este sábado ya no se produjo el colpaso en los pasillos de los días anteriores. “Los pacientes pendientes de ingreso no están siendo un problema como fuero principios de semana”, indica. Sin embargo, el director asistencial asevera que todavía no se puede bajar la guardia y es probable que a principios de la próxima semana vuelva a complicarse la situación. “En general en cualquier época del año, durante los fines de semana llega menos gente a Urgencias, los que no están muy graves suelen esperar al lunes o al martes para venir”, indica. Alfonso Varela incide en que la congestión del servicio en un momento de pico de gripe es difícil de evitar y que ocurre no solo en el CHUS sino en la mayor parte de hospitales de toda España. Asegura que en la medida de lo posible se ha actuado con previsión y se ha reforzado el servicio de Urgencias con un equipo más. Pero explica que la plantillla médica está formada por más de 50 profesionales y no tienen más a los que llamar. “Coincide además con bajas y con periodo navideño y esto complica la situación”, indica Varela. “Siempre atendemos a todos los pacientes, hay momentos en los que puede entrar más gente a la vez y tienen que esperar más tiempo”, explica el director asistencial.