O Mercado de Abastos de Santiago encheuse un ano máis na véspera da festa de despedida do ano e benvinda a 2024, cunha afluencia máis marcada na nave do peixe e do marisco que, por exemplo na das carnes, e cun ambiente festivo nos postos exteriores (de venda de verduras, delicatessen, flores...).

As compras de última hora, sobre todo en canto a marisco fresco, foron as protagonistas, mais non en todos os postos, xa que o relato duns e doutros foi máis ben dispar. Se nalgúns casos a maior parte das vendas producíronse na mañá deste sábado, véspera de Noitevella, noutros con practicamente o mesmo tipo de produto en venda a situación foi radicalmente diferente. "Dedícome fundamentalmente aos bivalvos: ameixa de Carril, berberecho, vieira... e vendín un pouco de todo", comenta unha das vendedoras da praza, que remarca que o produto foi saíndo "de xeito bastante fluído durante a semana, houbo bastantes encargas e logo tamén chegou, máis a última hora, xente que se agrupa para facer a compra". Unha 'última hora' na que coincidía outro dos postos, tamén de ameixa de Carril, que sen embargo destacaba que nos días precedentes o movemento fora moito menor. "Toda a semana foi moi lenta", comentaba Chicha, "case todo o mundo agardou a mercar agora, anque tamén houbo quen conxelou hoxe achegouse aquela xente que quere marisco fresco, onte e antonte —en referencia ao xoves e ao venres— non houbo case ninguén". A suba dos prezos afectou, como non podía ser doutra maneira, tamén aos peixes, carnes e mariscos que se consumen durante estas festas, pero as vendedoras fan unha valoración positiva da recta final do ano. "Os prezos agora xa están máis ou menos coma o ano pasado" dicían nalgún dos postos, secundados por outros que aseguraban "vese que encheron ben as depuradoras porque nos últimos días incluso baixou a ameixa algo de prezo, por exemplo, se o venres estaba a 35 euros hoxe xa está nos 30". Uns prezos que tamén se adaptan aos diferentes petos, con gastos de 100 ou 50 euros, pero tamén de non máis de 20.