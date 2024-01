Santiago despidió un año cargado de acontecimientos. Buenas o malas, las noticias no han dejado de salir en el transcurso de un ejercicio que estuvo marcado por campañas electorales, pero también por varios récords positivos para la capital gallega; y lamentablemente más sucesos trágicos que los que cualquier ciudad puede desear. De hecho, de los primeros días de 2023 todo el mundo recordará las dos reyertas que acabaron con un joven fallecido y otro hospitalizado de gravedad tras recibir una puñalada en el bazo. El primero ocurrió el 2 de enero en la rúa Santiago de Chile; el segundo, el día 8 del mismo mes en las inmediaciones de una discoteca del Ensanche compostelano. Los autores de ambos apuñalamientos fueron detenidos después de los hechos por el Cuerpo Nacional de Policía y actualmente están en prisión.

En el plano de la política, el comienzo del año estuvo marcado, sin duda, por el denominado Caso Pichel. Un escándalo que salpicó al gobierno de Xosé Sánchez Bugallo y que tuvo como desenlace la dimisión del concejal de Medio Rural, acusado de ser copropietario de una nave en el polígono de A Costa Vella que había sido alquilada por el Concello como espacio para dar servicio al departamento de Parques e Xardíns. Todo el mundo recordará la que se montó a raíz de este episodio, que llegó a los tribunales con una denuncia presentada por el PP de Santiago.

El caso marcó la precampaña electoral, como también lo hizo la disputa entre el Concello y la Xunta para tratar de dar respuesta al problema de aparcamiento que sufre el Hospital Clínico de Santiago, un debate que todavía sigue en pie; como los generados por las viviendas de uso turístico o la parcela del Peleteiro, que también siguen abiertos.

En todo caso, Santiago asistió el 28 de mayo de 2023 a un cambio político. El Partido Popular (11 ediles) volvió a ganar las elecciones, después de dos legislaturas sin hacerlo; y el PSOE de Xosé Sánchez Bugallo llevó un tremendo batacazo, pasando de diez a seis concejales, del que salió fortalecido el BNG, que pasó de dos a seis. La representación de Compostela Aberta descendió de cinco a tan solo dos concejalas.

No obstante, las normas de la democracia permitieron que el 17 de junio se produjese un cambio en la Alcaldía del pazo de Raxoi. Goretti Sanmartín se convirtió en la primera regidora de la capital gallega, conformando un gobierno de coalición con Compostela Aberta que en la investidura fue apoyado por un PSOE santiagués del que ya se había despedido Bugallo con la mirada puesta en un escaño del Senado, que conseguiría en las elecciones generales del 23 de julio. El PP liderado por Borja Verea, pese a ser vencedor en los comicios, ha tenido que resignarse a liderar la oposición en Raxoi.

Entre las elecciones municipales y la investidura de la alcaldesa, Compostela asistió a otro acontecimiento histórico: la toma de posesión del nuevo arzobispo. La Santa Sede hizo público el uno de abril que el papa Francisco había nombrado a monseñor Francisco José Prieto, hasta entonces obispo auxiliar, titular de la Mitra compostelana, al tiempo que aceptaba la renuncia presentada por razones de edad por monseñor Julián Barrio Barrio, después de tres décadas al frente de la Archidiócesis.

La Catedral de Santiago acogía el tres de junio la solemne entrada del nuevo arzobispo, que tomó posesión de la Cátedra en presencia de casi treinta obispos de toda España, entre ellos varios cardenales, y cientos de fieles de las diócesis de Santiago y Ourense, de la que es natural. La reforma de la Curia, y de la distribución territorial de la Diócesis, de las que informó en exclusiva EL CORREO, fueron las primeras decisiones de calado que adoptó el nuevo prelado, quien se ha lanzado a una renovación integral de la Iglesia compostelana con el objetivo de adaptarla a los recursos existentes y optimizar la atención pastoral.

Las fiestas del Apóstol estuvieron marcadas, al menos en el plano informativo, por dos hechos protagonizados por la nueva alcaldesa de la ciudad. Su ausencia en la Ofrenda del Apóstol levantó las críticas de la oposición en bloque. Tanto el PP como el PSOE cargaron con dureza contra el bipartito, al que acusaron de contra programar la invocación en la Catedral con un acto civil en el que se homenajeó a un grupo de personas y entidades de Santiago. Días después se montó otro lío por la supresión del Himno de España en la recepción institucional al Concello de Padrón en las fiestas del Apóstol.

En el plano cultural, no cabe duda de que el verano estuvo marcado por la celebración de una nueva edición de O Son do Camiño, el festival que acoge el Monte do Gozo y que en 2023 batió todos los récords con 134.000 asistentes y un cartel que conformaron artistas de la talla de Maluma o Bizarrap o Leiva.

Después del verano, a finales del mes de septiembre, Santiago no pudo dejar de homenajear a la pequeña Asunta Basterra, con motivo del décimo aniversario de su asesinato, perpetrado por sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, que fueron condenados a 20 años de prisión.

Con Asunta todavía en el recuerdo, Santiago asistió el 3 de octubre a otro suceso que marcó la edición de la crónica negra. El atropello mortal de Jorge Santiago, de 59 años, en la rúa da Poza Real de Arriba, parroquia de Conxo, conmocionó Compostela. Horas después fue detenida una pareja, que previamente había llamado para contar lo ocurrido. Iván Méndez Fernández, hijo de un conocido empresario de Santiago y conductor del Mercedes A200 que arrolló a la víctima, ingresó en prisión días después acusado de los hechos, mientras que su pareja, que le acompañaba en el momento del suceso, quedó en libertad con cargos.

Los delitos que se les imputan todavía no están claros, puesto que el conductor confesó que se encontraba en este punto haciendo guardia para tratar de averiguar quién era la persona que venía pinchando las ruedas de una de las grúas de su padre que cada noche quedaba estacionada en esta calle. Al parecer, la muerte de Jorge Santiago Salgado se produjo cuando los acusados intentaban darle un susto al sospechar que podía tratarse de la persona que se dedicaba a pinchar neumáticos.

El capítulo de sucesos también incluye dos lamentables agresiones machistas que se produjeron este mes de diciembre y cuestión de pocos días. Una mujer de 38 años resultó herida de gravedad tras ser acuchillada por su pareja en la casa que ambos compartían en la rúa do Home Santo. Fue el día 14 de diciembre y la víctima logró pedir auxilio en la rúa de Concheiros tras conseguir huir de las manos de su agresor. Apenas cuatro días después, el 18 de diciembre, se registró una agresión machista similar en la zona de Salgueiriños, aunque la mujer logró desarmar a su esposo y huir antes de sufrir heridas de gravedad.

En cuanto a récords, el Camino de Santiago y el aeropuerto de Lavacolla avanzan por la senda del crecimiento alcanzando cifras como las nunca contabilizadas. Según se desprenden de los datos del Centro Internacional de Acogida, en Carretas se entregaron en 2023 un 2% más de compostelas que el año anterior, que fue Xacobeo. La cifra oficial de peregrinos superó los 445.000.

Y mientras el Camino supera todos sus récords, la terminal de Rosalía de Castro, también. Entre enero y noviembre, el último mes del que hay datos, por el aeropuerto compostelano pasaron 3.294.815 de viajeros, lo que representa un 9,7 % que en el mismo periodo del año anterior y un 22,3 % más que en 2019, antes de la pandemia.