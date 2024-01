Su familia no contaba con ella hasta mediados de enero, puesto que la semana 40 de gestación se cumplía el 12 de este mes, pero la pequeña Gabriela empezó a dar muestras de que quería estrenar el año en este mundo el día 30 de diciembre por la mañana. Y es que, según explica en conversación con este periódico Marta Rodríguez, la madre de la primera bebé nacida en el Clínico de Santiago en 2024, en concreto a las 01.52 horas de la pasada madrugada, “el sábado a las ocho de la mañana se rompió la bolsa y fuimos al hospital”.

Muy contenta y feliz de poder tener ya a su hija en brazos, de la que asegura que “está bien y es muy feitiña, aunque yo soy la madre, pero para mí es genial y todo ha sido estupendo”, se muestra también muy satisfecha de que finalmente no haya habido que provocarle una cesárea, “con lo que me siento muy bien, cansada, pero sin puntos ni nada”.

Cansada porque “el parto fue muy largo, puesto que no tenía contracciones e intentaron inducirlo de manera natural, pero como no dilataba, al final el 31 empezaron con oxitocina y se pensaba que sería necesaria una cesárea, pero no hubo que recurrir a ella”, no transmite sin embargo ese cansancio en la conversación y admite que tal vez pueda ser “por las hormonas que quedan por ahí sueltas, que lo van disimulando”, y por el subidón de ver que todo ha salido bien y de poder disfrutar ya de su hija, una pequeña sana que ha pesado 2.590 gramos y tiene una estatura de 46,5 centímetros.

En cuanto a su experiencia en quirófano durante una de las fechas más marcadas en el calendario, afirma que “la atención fue estupenda y, además, no había nadie más que nosotros en el paritorio, con lo que estuvimos muy bien”.

De 42 años ella y 43 su marido, Iván Espiñeira, la pequeña es para ambos su primera hija, una niña gracias a la que a partir de ahora “las Nocheviejas serán muy diferentes y muy especiales”, apunta también Marta, lucense afincada en Compostela desde hace doce años y casada con un santiagués, al igual que lo es ya la pequeña Gabriela.

Por ahora, a la primera bebé nacida en el hospital Clínico este año solo la han visto sus cuatro abuelos y la familia más cercana, pero es previsible que a partir de este martes, cuando reciba el alta junto a su madre y se instale en casa, las visitas se vayan sucediendo.

Por de pronto, tanto los compañeros de trabajo de Marta, administrativa en un taller, y de Iván, asesor en una asesoría, no solo ya están informados de su llegada al mundo recién estrenado el nuevo año, sino que han sido ellos quienes “nos han pasado las informaciones en digitales sobre ella al grupo de whastApp”.

Poco antes del nacimiento de Gabriela, y según informaba el Servizo Galego de Saúde, un niño llamado Kyliam se convertía en el primer bebé gallego de este nuevo año al nacer justo a medianoche en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, siendo también el primero en nacer en toda España. El parto se produjo a las 0.00 horas y el bebé pesó 3,42 kilogramos. Sus padres son una pareja primeriza de Gondomar y el ingreso hospitalario tuvo lugar a media tarde del pasado domingo.

En declaraciones a Efe, Jenny Gallego, la madre de Kyliam, reconoció que no pensó “en las uvas”: “La campanada final fue tenerlo”.

Aseguró que todo fue “superbien” y que no se enteró “de nada”: “Me ayudó mucho la epidural, así que de maravilla”, explicó.

La abuela materna, Mari Carmen Álvarez, detalló a la prensa que es su cuarto nieto y que ahora toca “trabajar” para sacarlo adelante.

Como su hija fue hospitalizada a las 17.15 horas de la tarde, pensó que lo tendría sobre las 19.00 horas, pero cuando vio que se acercaba la medianoche, barajó la idea de que esperara al año nuevo.

“Dijimos que espere dos minutos y así sale a las 12, y así fue, y todos felices y contentos”, concluyó sobre la llegada de Kyliam, que se ha adelantado a otros bebés nacidos en los primeros minutos de este 2024, y quien junto a Carla, una niña salmantina, han sido los primeros en llegar este año.

Ambos lo inauguraron en el minuto cero, obligando a sus respectivos padres a saltarse la tradición de las doce uvas con las que en España se da tradicionalmente la bienvenida a un nuevo año.

Carla fue fruto también de un parto normal, apenas 26 segundos después de la entrada del nuevo año, con 2,785 kilos de peso e hija asimismo de padres primerizos.

Por lo que respecta a Galicia, el segundo nacimiento en la comunidad tuvo lugar a las 0.04 horas en el mismo hospital, en el que lo hacía Cloe, una pequeña que pesó 2.905 gramos y que es la segunda hija de una pareja de Salvaterra do Miño.

A las 0.10 llegaba al mundo en el hospital Teresa Herrera de A Coruña Paula, una niña de 2,64 kilogramos de peso.

El primer ourensano se hizo esperar hasta las 09.06 de la mañana, y se trata de Tiago, un niño que según informa Europa Press pesó 3.636 gramos, y es hijo de una lalinense y de un ourensano.

La compostelana Gabriela fue el cuarto bebé nacido en la comunidad gallega este primer día de 2024, y su llegada a este mundo contribuirá a engrosar un padrón que el 1 de enero de 2023, hace justo un año, se situaba en 98.716 habitantes, lo que representaba 658 personas más residentes en Santiago que en la misma fecha del ejercicio anterior, cuando la cifra registrada era de 98.058, según se desprende de los resultados del Censo de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En relación a 2021, cuando se contabilizaron 97.798 habitantes, la población de la capital gallega aumentó en 918 personas.

De esta forma, Compostela consiguió a lo largo del año pasado superar la barrera de los 98.000 habitantes, un número que no había logrado alcanzar hasta entonces en todo lo que va del presente siglo.