O concelleiro do Partido Popular José Ramón de la Fuente reprochou este xoves ao BNG que “mintan sabendo que o están facendo, pois tanto Sanmartín como Louzao participaron o pasado 18 de setembro na xunta de goberno local que acordou incrementar as tarifas dos servizos que se prestan no Multiusos Fontes do Sar e de Santa Isabel”.

Segundo o edil popular, nesa xuntanza o Goberno do BNG aprobou incrementar as tarifas un 12,40 %, “incremento que se fixo efectivo desde o 1 de xaneiro de 2024”.

Engade, ademais, que na reunión do Consello de Administración de Xade celebrada o 9 de novembro pasado, os grupos municipais do BNG, Compostela Aberta e PSOE votaron a favor da subida de tarifas. “E o Partido Popular negouse a apoiar a medida mentres o servizo fora prestado nas deficientes condicións nas que se está a prestar na actualidade”, indicou De la Fuente. “Nas condicións nas que se está a prestar os servizos, debe ser o Concello quen asuma eses incrementos”, afirmou o concelleiro do grupo municipal popular. “Non estamos de acordo con estes incrementos, que non redundan en beneficio ningún para os usuarios dos servizos. Non é aceptable que se incrementen as tarifas sen que isto supoña mellora das instalacións e equipamientos, posto que os servizos estanse prestando en condicións lamentables”, incidiu De la Fuente.

O edil do PP di, ademais, que “o BNG puido compensar o incremento destas tarifas como Concello, igual que fixo coa dos autobuses, pero non queren, eles saberán por qué, pero o que non é aceptable é que mintan”. “Autorizaron o incremento de tarifas e votaron a favor”, suliñan dende o grupo municipal popular, despois de que este mércores a portavoz do goberno local, Míriam Louzao, acusase ao líder do PP de Santiago, Borja Verea, de “vivir instalado na mentira porque é o que lle cadra na súa ficción”. “Os Presupostos non recollen a subida de ningún tipo de imposto ni de ningunha taxa”, sinalou Louzao. Ademais, indicou que para que se suban “hai que modificar as ordenanzas fiscais e aprobalo en sesión plenaria”. “Que nos indique Verea en que pleno se modificou esta cuestión”, sinalou.

“O que lle pedimos ao portavoz municipal do Partido Popular é que, por favor, deixe de enganar aos veciños, que sexa responsable e que non cree alarmas infundadas contando cousas que son totalmente falsas”, engadiu Louzao, despois de que Verea denunciase “a subida dun 13% das tarifas de Santa Isabel e Fontes do Sar.

O portavoz do PP acusou ao BNG de ter “pouca sensibilidade social e moita cara para facer esa subida ás familias de Santiago sabendo o estado lamentable no que están as instalacións, e sabendo ademais que existen outros mecanismos para alivias esas subidas”.

Ademais, engadiu que “todo apunta a que haberá unha subida xeral de taxas do 10% e de impostos do 5%, subidas que o que indican é que estamos ante o Orzamento dos tarifazos do BNG, PSOE e CA, para pagar aínda non sabemos qué porque non temos a información”.