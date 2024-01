Axentes da Policía Local cazaron na madrugada deste xoves en Compostela a un condutor dun vehículo que tiña unha perda de vixencia do permiso de conducir por perda total de puntos. Parado sobre a unha da mañá, na rúa Galeras, o condutor afrontouse a unha serie de probas ofrecendo un resultado positivo en drogas.

Por isto, os axentes impuxéronlle unha denuncia administrativa ao considerarse un delito contra a seguridade viaria.

Por outra banda, a Policía Local tamén tivo que proceder na mañá do xoves á detención dunha persoa á que lle consta unha reclamación xudicial do Xulgado de Instrución nº 2 desta cidade. A detención tivo lugar pasadas as 11.00 horas.