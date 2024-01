Cuando uno mira hacia la vejez, la inmensa mayoría se imagina cumpliendo años, pero haciéndolo en plenas facultades mentales y lo mejor físicamente que la salud le permita en cada caso.

Un deseo que la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer ayuda a cumplir a más de setenta mayores de Santiago a través de los seis talleres de envejecimiento activo que tiene, cuatro en la zona urbana, uno en Enfesta y otro en Lavacolla, en los que fomenta que sus capacidades cognitivas se mantengan lo más intactas posibles y es que, tal y como explica la neuropsicóloga de Agadea Taida Sánchez en conversación con este periódico, “la mejor medicina siempre es la prevención”, por lo que “cuanto antes se empiece a trabajar con las personas mayores, mejor calidad de vida van a tener”.

Siendo como es una asociación centrada principalmente en el apoyo a personas con deterioro cognitivo y sus familias, aclara que estos talleres forman parte de lo que denominan un “servicio de prevención, lo que hacemos antes de que exista deterioro cognitivo con personas que no tienen ningún diagnóstico pero que tienen una edad, y de lo que se trata es de estimular todas sus capacidades cognitivas”.

En un encuentro semanal de hora y media y distribuidos los participantes en grupos de no más de quince personas, trabajan la memoria, el lenguaje, la atención, el vocabulario y el cálculo, “lo que llamamos funciones ejecutivas para mantener la capacidad de planficación, de razonamiento, de toma de decisiones”.

Ello se complementa con otra parte centrada en el aspecto psicoeducativo, “impartida por un psicólogo que intenta hacerles entender lo que es envejecer de forma normal o patológica, puesto que muchas veces tienen ese miedo de pensar que están perdiendo la memoria o de que pueden tener una demencia, y hay que explicarles que el envejecimiento conlleva que las capacidades cognitivas se deterioran un poquito”, subraya la neuropsicóloga.

Además, recalca que la presencia de ese psicólogo también ayuda a que “cuando percibimos en estos grupos de prevención que una persona puede tener algún problema más allá de la edad, se empieza un proceso en el que se hace una valoración y, si es necesario, se deriva al neurólogo, o bien se ofrece una estimulación para que se ralentice el deterioro lo máximo posible”.

Asegura que para que puedan discernir entre lo que entra dentro de lo previsible y lo que sería patológico, “trabajamos con textos adaptados y sobre temáticas que les puedan interesar y que les mantengan en contacto con la realidad”.

Junto a los cuatro talleres de envejecimiento activo que Agadea tiene en funcionamiento en el núcleo urbano compostelano, tres de ellos en el centro sociocultural del Ensanche y uno en el nuevo local que la asociación acaba de abrir en Rosalía de Castro, mantiene otros dos en el rural, uno en Lavacolla y otro en Enfesta, “para que también allí sus habitantes puedan acceder a este tipo de iniciativas, sobre todo teniendo en cuenta que Galicia cuenta con una población muy dispersa en el rural y muy envejecida”.

Resalta que la aceptación en estas zonas está siendo muy elevada, “funciona muy bien, y ello nos anima a seguir apostando por intentar llegar a más sitios del rural en vez de tener muchos grupos en el centro”. Grupos que de todas formas tampoco parecen suficientes en la ciudad para la alta demanda que existe, puesto que “en el Ensanche tenemos tres grupos con un total de 42 personas y queríamos abrir más porque tenemos lista de espera, pero como las instalaciones no son nuestras, dependemos también de la disponibilidad que se nos ofrezca”.

Con un perfil de usuarios que puede abarcar desde los 60 años en adelante, Taida Sánchez señala que gran parte de con quienes trabajan ella y otros dos compañeros se mueve en una franja de entre 70 y 80, aunque hay algunos más jóvenes y también mayores de 90. La inmensa mayoría son mujeres, “el 90% y un 10% de hombres más o menos”. Una gran diferencia que atribuye “no a que las mujeres tengan peor la memoria, como a veces dicen ellas, sino a que son las que más se preocupan por mantenerla y se animan a participar en estos talleres, pero también en cualquier actividad social son mucho más asiduas”.

Sobre el nivel educativo, apunta que también es muy variado, si bien insiste en que no es ningún inconveniente por ejemplo no haber tenido estudios, ya que “a veces vemos que son reacias por miedo a no dar la talla porque por la época en la que les tocó vivir no fueron a la escuela o les cuesta mucho la lectura y escritura, y es que aunque hacemos clases grupales y los ejercicios que se proponen son siempre iguales para todos, luego los adaptamos al nivel de cada uno”. “Si uno hace una ficha muy rápido, inventamos ejercicios para que haga mientras acaba el resto, y si a otro le cuesta mucho, se le simplifica;de ahí que busquemos que los grupos no sean de más de quince personas”, dentro de una iniciativa que a su vez contribuye a fomentar la sociabilización de gente que en muchos casos vive sola.