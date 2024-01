A Fundación Castelao conmemorou onte na igrexa de San Domingos de Bonaval o 74 cabodano de Castelao, nun acto no que entre outros estiveron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

O aniversario celebrouse cunha intervención floral deseñada pola empresa Anaquiños de papel e inspirada no Pano de Maruxa firmado polo propio Castelao.

A cantante e compositora Najla Shami foi a encargada da interpretación musical na honra do insigne galeguista, narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e médico galego. Na homenaxe, Miguel Anxo Seixas, representante da fundación, destacou a colaboración entre Parlamento, Xunta, Concello e Igrexa para a posta en marcha do contido na Lei do Panteón de Galegos e Galegas Ilustres para o seu uso público. Fixo referencia á celebración dos eventos da Alba de Gloria en diferentes concellos e a previsión de conmemorar os 40 anos do traslado dos restos de Castelao a Galicia este 2024.