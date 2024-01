O Goberno local de Santiago celebrou na mañá deste luns un almorzo informativo para a prensa no que puxo sobre a mesa os retos do bipartito para 2024, entre eles reactivar os consellos de participación cidadá coa convocatoria para o próximo día 25 do Consello de relacións veciñais.

O executivo local incidiu en incrementar o parque de vivenda pública recalcando a recuperación da vivenda baleira e destacando conversas con entidades posuidoras de parque de vivenda na cidade. O edil de Urbanismo, Iago Lestegás, non quixo a este respecto confirmar se se trata de conversas coa Igrexa, pero si insistiu en que se trata de planificacións a medio e longo prazo posto que o Concello depende nesta materia doutras administracións.

O edil de Mobilidade, Xan Duro, anunciou durante o almorzo a posta en funcionamento dunha liña de autobús entre o límite municipal co Milladoiro e Sigüeiro, que facilitará o desprazamento de traballadores dende o municipio veciño, Ames, cara aos hospitais, San Caetano e o polígono do Tambre.

A recuperación do espazo público, coa humanización do eixe rúa da Senra-San Caetano é outro dos proxectos principais deste 2024 para o Goberno compostelán. Os edís Iago Lestegás e Xan Duro puxeron enriba da mesa a posibilidade de convocar un concurso de ideas para ver cal sería a mellor planificación para este eixe, principalmente no relacionado con resolver os problemas de tráfico da Virxe da Cerca e as inmediacións da Praza de Abastos.

A renovación da frota de autobuses (así como o incremento de liñas e frecuencias) ou o cumprimento do Pacto polo Rural son algúns dos retos do bipartito. "Botaremos man de fondos propios e tamén da Deputación e da Xunta para cumprir ese pacto", destacaba Goretti Sanmartín.

A alcaldesa tamén fixo mención aos plans do seu goberno para mudar o modelo turístico co establecemento da taxa turística "con aplicación real" na procura dun turismo "sostible, consciente e de calidade que teña en conta as necesidades de quen vive e traballa en Santiago".

Canto a outros proxectos do acordo de goberno entre BNG e Compostela Aberta, os edis tamén se referiron a implantación dun programa anual de conciliación e á posta en marcha dun plan piloto de comedores escolares, con cociña no propio centro escolar, aínda que non anunciaron cal será ese primeiro colexio porque "aínda se está a estudar cal cumpre mellor as condicións para iso", aseguraba a edil de Capital Cultural, Míriam Louzao.

Balance dos primeiros meses de lexislatura

A primeira tenenta de alcaldesa, María Rozas, foi a encargada durante o almorzo de facer balance dos seis primeiros meses de goberno valorándoos como "moi positivos" porque permitiron "sentar as bases das nosas liñas políticas" e destacou que "o concello non se constrúe dende Raxoi, por iso a participación da veciñanza e das entidades sociais" é tan importante para CA e BNG, pois "a frase que máis se repite cando nos reunimos con sindicatos, asociacións... é que levan 4 anos sen ter unha xuntanza".

Rozas centrouse no carácter social dos orzamentos para 2024, en proceso de completar o documento definitivo para levar ao Pleno, destacando a "case" duplicación do orzamento do Servizo de Axuda no Fogar, a posta en marcha do Centro de Inclusión de Belvís, previsto para mediados deste ano ou a Casa dos Maiores, que se situará en San Pedro de Mezonzo.

A edil de Servizos sociais tamén destacou a continuación do traballo do Goberno bipartito en relación ás "festas participativas e a aposta polo talento local", a recuperación da Gala do Deporte ou a posta en marcha dun Plan director de Deportes, ademais de habilitar o pavillón de Lamas de Abade para a práctica do hóckey mentres se rehabilita o pavillón polideportivo de Vite.

Rozas explicou que o bipartito ten fixado o obxectivo de construír "un Santiago pensado nas familias, con protagonismo das crianzas" para as que neste 2024 o Auditorio de Galicia terá unha programación infantil estable.