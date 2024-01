Normas básicas de comportamiento que ante cualquier situación de estrés pueden ayudar a que no repercuta en la salud mental y que en el caso de los estudiantes ante una época de exámenes como la que ahora inician los universitarios compostelanos contribuirán a que puedan obtener un mejor rendimiento, empiezan ya a estar disponibles para los alumnos de la USC en Instagram.

Lo hacen con un primer vídeo publicado este lunes dentro de la iniciativa #EspecialExames, en la que colaboran la Unidade de Atención Psicolóxica de la USC y la Facultade de Ciencias da Comunicación, y al que le seguirán otros tres a lo largo de todo este mes.

El objetivo, incidir en la importancia de herramientas básicas como “cuidar el sueño, la alimentación y la actividad física, ya que ésta tendemos a reducirla por falta de tiempo, pero es importante que no la abandonen por completo”, explica a este periódico Ana López Durán, y pone también el acento en “no abusar de los estimulantes porque los cafés, las colas y las bebidas energéticas, lo que producen es que estés en alerta pero no incrementan tu capacidad de concentración, sino que lo que hacen es que te ponen excesivamente ansioso”.

Para la coordinadora de la Unidade de Atención Psicolóxica de la USC es “muy importante aprender a priorizar y organizarse, y luego, si por problemas previos de organización no llegamos a todo lo que nos gustaría, no es el momento de sentirse culpables ni de hacer cambios porque ya no podemos modificar el pasado”. Subraya que lo que se debe es “centrarnos en lo que podemos hacer ahora e intentar sacar todo lo que tenemos por delante lo mejor posible, y después ya veremos los cambios que hay que hacer de cara al siguiente semestre”.

De hecho, el último de los cuatro vídeos programados dentro de esta iniciativa en la que las piezas están conducidas por las psicólogas generales sanitarias de la unidad Sara Purcell y Pilar Bárcena, ofrece a los alumnos consejos para revisar todo aquello que se haya podido hacer mal durante la etapa de exámenes e intentar mejorarlo de cara al segundo cuatrimestre. Este vídeo estará disponible el día 29 de enero.

Antes, el ya publicado incide en pautas que ayuden a afrontar las pruebas como mantener unas rutinas de sueño, horarios de comida y estudio, sin olvidarse de incluir alguna actividad de ocio para desconectar un poco de los exámenes.

La siguiente pieza audiovisual, que se publicará el día 15, incidirá “en la parte cognitiva, en no caer en ese tipo de pensamientos de que se me da muy mal y que no hacen sino dificultar la concentración”, según Ana López. Y una semana después, el día 22, “se centrará en lo que llamamos la metáfora de la batería del móvil, en cómo coger fuerzas y en que no deben culpabilizarse por esa necesidad de tener que descansar”.