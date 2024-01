“As dúas salas de raios situadas nas Urxencias do CHUS están obsoletas e o seu o mal estado repercute directamente no tempo de atención aos doentes e na propia saúde dos profesionais”. Deste xeito, dende a sección sindical de CCOO da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza denunciaron a “inoperancia” das salas onde se realizan as exploracións radiolóxicas do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Segundo o sindicato, contan con equipos “vellos” e “descatalogados no mercado desde hai moito tempo”, situación que facilita que "as avarías sexan habituais".

Din que actualmente existen dúas salas de raios nas Urxencias do CHUS, “pero dificilmente se poden encontrar en servizo as dúas o mesmo tempo pois case sempre algunha delas está avariada”, porque as máquinas están “obsoletas” e reparadas con pezas doutros equipos. Deste xeito, co constante uso, “ao pouco volven estar avariadas”, sinala CCOO. Alén destes problemas técnicos, indica Roberto Barcia, delegado de prevención de CCOO da Área Sanitaria Santiago e Barbanza, as salas en funcionamento “non se adaptan á tecnoloxía existente na actualidade”. Unha delas, por exemplo, “é das poucas analóxicas que quedan en Galicia”. Isto motiva que, en moitas ocasións, haxa que repetir as radiografías, “sometendo o doente a unha irradiación innecesaria e inxustificada”, sinala Barcia. Desde a sección sindical de CCOO apuntan que hai case un ano —concretamente, en marzo do 2023— que os responsables da Xerencia da Área Sanitaria se comprometeron a renovar as máquinas, pero "a día de hoxe nada se sabe ao respecto”. O sindicato insta a acometer canto antes a dita renovación, “xa que esta situación ten repercusións tanto na saúde laboral do persoal sanitario, con constantes lesións musculares polo mal estado dos aparatos, como no desbordamento das Urxencias e os tempos de espera que deben padecer os doentes”. Nuevo colapso en el CHUS: denuncian la presencia de "24 pacientes graves amontoados nos corredores" Consultados por esta situación, dende o Sergas indicaron que está en marcha un completo proceso de renovación dos equipos de radioloxía e de outras moitas unidades en distintos centros da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza. Neste sentido, explicaron que "as dúas salas situadas nas Urxencias do Clínico renovaranse proximamente". Ademais, destacaron que a Xunta xa completou en 2023 a instalación de 76 novos equipos de alta tecnoloxía que Galicia incorporou á súa sanidade pública neste último ano a través dos fondos europeos Next Generation. Detallaron que no CHUS dotouse con equipamento de alta tecnoloxía por valor de 8,7 millóns de euros para 11 novos equipos: 5 TACs (un deles con tecnoloxía espectral), dúas gammacámaras, un equipo de braquiterapia, unha sala de hemodinámica, unha sala de neurorradioloxía e unha resonancia magnética de máxima precisión.