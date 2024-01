Carlos Tarque & La Asociación del Riff han agotado las 800 entradas (25 euros) del concierto de este viernes en la sala Capitol. Visitan Santiago, tierra de la familia del líder de esta banda donde también brilla Carlos Raya, guitarrista y productor ligado igual a Fito y Fitipaldis que a Los Zigarros. “Raya fue al primero que llamé”, señala Carlos Tarque sobre su tocayo al hablar de este proyecto paralelo. Tarque (Santiago de Chile, 1969), cantante y compositor de MClan, grupo en barbecho, dedica esta gira a su pasión por el rock fiero con un segundo disco llamado Volumen II. “Somos un power trío con vocalista”, señala en charla con EL CORREO

Vuelta a Santiago y a Galicia, tierra con nexo especial aunque tras más de 30 años de carrera, conexión así habrá muchas, ¿no?

Sí pero... no, porque mi familia es gallega, de Ponteareas, Vigo, Nigrán, y mis padres, mi madre y mi familia sigue ahí y les visito todo lo que puedo.A pesar de no haber vivido casi nunca en Galicia salvo en algún verano y un año de pequeño del que ni me acuerdo porque tenía cinco años, no deja de ser la tierra de tu sangre y de tu familia. ¡Soy gallego!

Y es una tierra rockera, más de Led Zeppelin que de los Cure.

No sé yo porque toda la movida viguesa tenía poco que ver con el rock...

Pensaba más bien en Los Suaves pero... hubo y hay muchas Galicias.

Sí, pero es cierto que en Galicia siempre ha habido mucho heavy. El norte, en general, aunque ya hay de todo en todos lados, es más rockero que el sur. Y en Galicia, el rock son fundamentalmente Los Suaves.

Y a nivel más extremo, el Resurrection Fest (Viveiro, Lugo), con una historia muy gallega...

Sí, y con toda esa imaginería cercana al mundo de la Santa Compaña, que siempre ha tenido un tono metalero, un poco gótico satánico...

Un amigo, Txema Montero, me ha recomendado la gira, añadiendo una advertencia: “Pobre de quien vaya al concierto pensando en escuchar éxitos de MClan como Carolina”...

Es que este es otro proyecto, esa es la diferencia entre Tarque y MClan. En MClan también hemos hecho rock, y rock muy cañero pero en la última época estábamos más pausados porque ya lo habíamos tocado y nos gusta ir variando, hacer algo nuevo que nos motive como artistas. Cuando un pintor hace un cuadro diferente no le dicen nada pero a un músico le sueltan: “Oye, has cambiado”. Y se trata de eso, de no repetirte. Es mi modo de verlo. Tarque nació con la idea de hacer lo que no hago con MClan: hacer rock potente, o mejor dicho, más hard rock,

Con las guitarras más presentes, ¡que Carlos Raya sea feliz”.

De hecho, Raya fue al primero al que llamé al montar este proyecto.Le dije: “Quiero hacerlo contigo porque sé que lo vas a entender”. Es más, él tiene un gran peso en el grupo, casi diría que más que yo porque no entiendo el rock sin una guitarra que lleve el peso y aunque hay muchos tipos de rock en el siglo XXI, el rock nació con Jimi Hendrix y Cream, con las guitarras potentes y pesadas.

¿Y qué salud tiene el rock hoy?

No sé que decir... Desde luego, los adolescentes, no escuchan rock, eso lo tenemos claro pero yo pregunto: ¿Es la única población que hay?, ¿por qué siempre basamos la música en lo que escuchan los jóvenes? Puede que sea porque ellos son el futuro pero hoy día hay muchas bandas de rock y muchos conciertos de rock, lo que pasa es que hay tantos eventos y tanta oferta de conciertos, que parece que hay menos rock pero no es así, hay un montón de eventos y festivales. Por ejemplo, vamos a tocar en la sala Capitol y a juntar a 800 personas, o sea, no podemos decir que esté muerto lo que hacemos aunque quizá no sea algo de más masas. Sí es cierto que falta una nueva generación a nivel de bandas de audiencia masiva, bandas internacionales como Red Hot Chili Peppers o los Strokes, aunque éstos fueron más un hype que una realidad. Hoy, aunque sale de vez en cuando alguna banda rock, quizá la música comercial vaya por otro sitio.

En ese sentido, hay que aplaudir que Carlos Tarque no se canse teniendo estatus, por ejemplo, para hacer una ópera rock o un musical.

No lo sé, crecí y me encuentro cómodo con lo que hago. No soy ese tipo de músico tan ambicioso, me gusta tocar en una banda de rock, hacer canciones y tocar en directo, no voy mucho más allá. Prefiero hacer lo que conozco y hacerlo bien, que equivocarme con cosas que no puedo abarcar.

Aparte de los dos discos publicados como Tarque,¿qué otros temas hilan el actual repertorio en directo de Carlos Tarque & La Asociación del Riff?

De MClan solo hacemos Calle sin luz, en el resto del show hay temas que tocamos con elasticidad y alargamos más o menos según cada concierto, más tres covers, Maldigo, de una banda de los años 70 llamada Cactus, poco conocida en España; de los Beatles, Helter Skelter, que dicen que fue el primer tema de heavy metal, que bien podría ser, y hacemos también una versión de Jealous Guy, de John Lennon.

¿Qué dos temas del nuevo disco harían un buen single en vinilo?

Pondría He vuelto para veros arder y Bombas en son de paz, la una y la dos del disco. Nosotros, que seguimos escuchando discos y respetamos ese concepto, creemos que los cuatro o cinco primeros temas de un álbum tienen que ser definitivos.

Ojo, repunta el vinilo.

Sí pero es testimonial, Como dice un amigo: “Los vinilos son las nuevas camisetas”. La gente para consumir música no necesita comprar el discos, los puede escuchar en las plataformas y si eres muy fan y te gusta tener un objeto, depende del grupo, compras un vinilo... De hecho, yo vendo más vinilos que cds, pero las discográficas no cuentan con que vas a vender discos.