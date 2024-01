Un estudo da USC a cargo do investigador Ricardo Castro vén de poñer as bases para clonar castiñeiros e facelos máis produtivos e máis resistentes a plagas e enfermidades. O traballo desenvolvido serviu para resolver o problema que supón que a árbore amose as características desexadas –como pode ser a capacidade de resistencia a un patóxeno ou unha alta produtividade– unicamente na idade adulta, pero que nesta etapa xa non sexa capaz de botar raíces. Experimentos de secuenciación masiva do ARN permitiron coñecer as bases xenéticas que inducen ou reprimen a formación destas raíces e a maneira na que actúan as hormonas que facilitan o arraigamento. Así, o cultivo in vitro permite a clonación de árbores seleccionadas que presenten un trazo concreto.

Segundo explica o autor da tese, decidiu traballar neste campo porque “hai moitos castiñeiros, pero aínda así, cada vez hai menos castañas porque non son tan produtivos como deberían. Por moitos que teñas, se están enfermos ou se vén unha plaga ou, co cambio climático, secas moi prolongadas, a produción vai ser moito menor. Unha forma de conseguir castiñeiros máis resistentes ou que produzan moito é mirar cales son capaces no campo de conseguir esa resistencia e despois clonalos no laboratorio”.

Por medio de dúas liñas in vitro, unha xuvenil e outra adulta, derivadas dun mesmo castiñeiro e a través de experimentos, identificáronse os principais factores hormonais que afectan o enraizamento das plantas xuvenís e adultas. “Grazas a isto poderemos deseñar protocolos para o enraizamento de castiñeiro, polo que daremos clonado árbores resistentes a enfermidades e máis produtivas, o que se traduciría en importantes beneficios económicos e ecolóxicos”, sinala Castro. O investigador engade que “un dos problemas que hai é á hora de seleccionar un castiñeiro. Cando son novos, enraizan moi ben, pero ata que son adultos non sabes cales che interesa clonar e cales non”.

Unha vez obtidos os datos dos enraizamentos realizáronse experimentos de secuenciación masiva do ARN. Isto permite coñecer cales son as bases xenéticas que inducen ou reprimen a formación de raíces, o modo no que actúan as hormonas e se relacionan entre elas e, ademais, tamén axuda a entender como as mesmas hormonas actúan de xeito diferente na mesma árbore en función de se esta xa madurou ou aínda non.

Os problemas de produtividade que están a sufrir as árbores actualmente é algo do que obtivo un exemplo moi próximo cos seus propios castiñeiros. “Este ano foi moi malo de castañas”, relata, de tal xeito que “case non valían as que recollo na miña finca porque hai agora un fungo que están como húmidas, aínda que este ano non choveu tantísimo como outras veces. Pero estaban todas que non valían para comer. Entón, é por iso que é interesante encontrar individuos que sexan resistentes”.

Continuidade

Á hora de seguir traballando neste campo, Castro ve dificultades polo longo periodo de tempo que precisaría para obter resultados. “O problema é que os proxectos son a curto prazo, de tres ou catro anos. Por exemplo, se traballas con outras especies como tomate ou pataca podes completar o traballo, pero coas especies forestais para ter unha liña de investigación a longo prazo tes que estar conseguindo moitos proxectos e incluso fragmentándoos. Se quero estudar como funciona todo o proceso ao mellor lévame 10 anos ou 20 anos. Para ver como cambian as especies no monte, necesitas 20 anos ou 30 e iso ninguén o vai financiar”, conclúe.