La Catedral de Santiago acaba de incorporar una innovadora herramienta que permite gestionar la circulación del aire de cara a garantizar la conservación del patrimonio que atesora el interior del monumento después del ambicioso proyecto de restauración al que fue sometido recientemente. Se trata de un trabajo elaborado por un equipo de investigadores de la Facultad de Física de la USC, capitaneado por el catedrático Jorge Mira. El estudio toma como punto de partida la noción de gemelo digital, un concepto que tiene su origen en la NASA y que surgió con la voluntad de mejorar la simulación del modelo físico de una nave aeroespacial.

Tal y como explicó Jorge Mira, el gemelo digital es una representación virtual de un objeto, proceso o servicio físico. En el caso de la Catedral de Santiago, apuntó, los investigadores consiguieron elaborar “unha flaneira” —un molde— mediante la utilización de “ordenadores potentísimos” sobre el que poder trabajar de manera digital. Estas réplicas virtuales son utilizadas para crear simulaciones antes de aplicar cambios en los objetos reales. Se trata de recopilar datos para predecir cómo puede ser su comportamiento futuro.

En el caso de la herramienta que incorpora el santuario jacobeo, permitirá entender los flujos de aire y la condensación de humedad en los interiores con el objetivo de mejorar su protección y preservar su valor patrimonial. Se espera, de hecho, que los resultados puedan beneficiar también a otros edificios históricos en el futuro. Jorge Mira detalló que el proyecto no solo representa un hito en la preservación del patrimonio cultural de Galicia y España, sino que también demuestra la capacidad de la ciencia y la tecnología para proteger y comprender mejor el legado histórico y arquitectónico.

“Foi un traballo moi difícil”, indicó Mira, antes de apuntar que la seo “está orientada cara ao oeste, case en liña recta coa ría de Noia, polo que enfronta o vento directamente co Pórtico da Gloria. Sábese que o aire entra maiormente nesa dirección, pero descoñécese como se move no interior e onde deposita a humidade”. Con la nueva herramienta, que recurre a algoritmos complejísimos, se puede predecir este movimiento.

La necesidad de buscar una solución al problema de las humedades en la Catedral surgió durante las obras de restauración del Pórtico de la Gloria, tal y como señaló el canónigo director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo. “A lo largo de las obras se percibió que en función de la hiperventilación se producían unas situaciones donde el agua chorreaba por los muros interiores y otras donde el aire no se movía en determinados puntos del templo”. Esto animó a instalar sensores en diferentes puntos de la basílica, que sirvieron para desmontar la idea preconcebida de que la seo necesitaba una ventilación continuada a través de rejillas en puertas y ventanas. Este antiguo sistema solo servía para que la Catedral concentrase en su interior altísimos niveles de humedad durante buena parte del invierno, la cual no solo perjudicaba el uso del edificio sino que también dañaba paramentos, policromías como la de la Capilla Mayor o el crucero y muebles.

Lorenzo indicó que la nueva herramienta permitirá que el espacio no resulte excesivamente húmedo y posibilita una mejor conservación del patrimonio. La Catedral de Santiago es un enorme pulmón con capacidad para 60.000 m3 de aire, según los datos aportados por Jorge Mira. Con una intrincada red de naves, bóvedas, capillas y pasadizos, este espacio monumental ha soportado a lo largo de los siglos condiciones climáticas extremas, especialmente los fuertes vientos y las lluvias procedentes del océano Atlántico.

El acto de presentación de esta herramienta, que tuvo lugar en el Museo das Peregrinación e de Santiago, estuvo presidido por el conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez Insua. El representante del gobierno gallego destacó “a unión de tradición e innovación na creación deste sistema que permite coñecer o impacto dos fluxos de aire no interior do santuario para prever con tempo medidas para mellorar o seu mantemento e conservación”. Rodríguez defendió que “este é un éxito da Galicia contemporánea que aplica a tecnoloxía máis avanzada para poñela ao servizo dos galegos e dunha das nosas xoias máis senlleiras”. A la vez, apuntó que “este estudo vai permitir coñecer con todo luxo de detalles cal sería o impacto do aire ou dunha situación climatolóxica concreta para actuar antes de que se produzan danos”.

Cerró el acto Alberto Otero Cacho, quien junto con Alberto Pérez Muñuzurri, ambos investigadores del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), desarrolló este modelo matemático complejo utilizando técnicas de fotogrametría. Destacó la creación de un gemelo digital que define estrategias de ventilación y que analiza la influencia de las posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en el interior de la Catedral, fruto de su funcionamiento común.

Se trata, en definitiva, de crear un modelo predictivo, que sea fuerte y que permita realizar simulaciones de manera rápida y a partir de múltiples supuestos”, explicó el científico, que mostró al público la Catedral virtual que se creó durante la investigación y las recreaciones que permiten ver los flujos de aire en el interior del templo en determinadas condiciones.

El proyecto, destacaron Jorge Mira y Alberto Otero, contó con la colaboración del grupo de Luis Hernández Ibáñez del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil de la Universidade da Coruña. Confían en que esta pionera técnica pueda ayudar a conservar otros monumentos y que se dé a conocer a través de su publicación en revistas de ámbito científico.