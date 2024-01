“Creo que se están superando absolutamente todos os límites cando unha organización política atenta contra os dereitos do persoal traballador desta casa, paréceme gravísimo”, respondía enerxicamente a alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, á pregunta de se o Goberno local daría resposta ás reclamacións do Partido Popular sobre a ubicación dunha mesa electoral no colexio San José de Cluny en lugar de na Facultade de Ciencias Políticas, así como á insinuación dunha actitude “partidista” da persoa responsable da Oficina do Padrón.

“Calquera funcionario o que fai é tomar as súas decisións”, insistía Goretti Sanmartín para afirmar que o PP “está atentando contra o cerne administrativo do propio Concello”, cando a vicevoceira do PP, María Baleato, pón enriba da mesa as súas dúbidas sobre as decisións adoptadas pola responsable do Padrón “integrante das listas do BNG nas eleccións locais de 2019 e 2023”, como incidía esta semana a edil ‘popular’.

Unha cuestión pola que a alcaldesa reclamou “por parte do PP que deixen este intento de case anunciar unha prevaricación por parte do persoal desta casa, creo que é gravísimo e paréceme que deberían de pedir desculpas”. Sanmartín remarcou que a Oficina do Padrón depende directamente da Secretaría municipal “que garante que se cumpran as normas e as regar en vigor”.

O PP insistía nestes últimos días en solicitar que o Concello inclúa unha mesa electoral máis no colexio San José de Cluny para que parte da veciñanza do Ensanche non teña que desprazarse até a Facultade de Ciencias Políticas. A formación conservadora poñía enriba da mesa que a Xunta Electoral Central (XEC) “non pón obxección” sobre este punto, a pesar de que se trate dun centro privado e non público, como é a recomendación da XEC.

Neste punto Goretti Sanmartín simplemente fixo referencia a que “foi unha decisión da Xunta Electoral, tomada con anterioridade a este Goberno”, posto que foi unha medida adoptada en primeiro termo por causa da Covid, cando deixaron de ser colexios electorais o Aeroclub e a Cámara de Comercio e os electores destas seccións pasaron a votar no IES Rosalía de Castro e na Facultade de Ciencias Políticas, respectivamente.

Neste último caso, a edil do PP conta que na súa experiencia como interventora “recollín moitas queixas da xente maior”, pola lonxanía do colexio electoral e considera que o Goberno local debe “facilitar o exercicio do dereito ao voto”.

Goretti Sanmartín insistiu en que o Goberno local non discute as decisións da Xunta Electoral, “senón que discutimos unha acusación moi grave do Partido Popular que atenta contra os dereitos dos traballadores do Concello”. A alcadesa tamén quixo deixar claro que de non haber “unha rectificación” por parte do PP e “no caso de que persistan” en tentar chegar a un “tipo de culpabilización que roza algúns límites, teremos que tomar certas decisións a este respecto”.