{A Estrada, 1964} Goretti Sanmartín chegou á Alcaldía de Santiago en 2023 e, co apoio do PSOE á súa investidura, conformou un goberno en minoría -8 edís- xunto a Compostela Aberta. Dende o primeiro momento, o seu goberno insiste na necesidade de dotar a cidade dun parque de vivenda pública municipal e traballa para implantar a taxa turística. Nestes meses tamén tivo que lidar con problemas coma o SAF, a ruinosa frota de autobuses urbanos ou a falta de medios para a recollida do lixo.