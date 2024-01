El arranque del año no ha dado tregua a los bolsillos de las personas más necesitadas, todo lo contrario, a tenor de lo que se está viviendo durante estos primeros días del 2024 en la Cocina Económica de Santiago. Al ritmo de la subida de precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad, el comedor social ha registrado un repunte del número de usuarios y roza ya la cifra de los 200 menús diarios a la hora de comer.

Aunque la entidad publicará en las próximas semanas su memoria en la que reflejará la situación con más exactitud, los números son llamativos con respecto a hace un año. En comparación con el volumen de enero de 2023, el aumento ha sido de entre 20 y 30 comidas, ya que la directora de la Cocina Económica, sor Alicia Lourido, señala que la cantidad en aquel momento era menor, “alrededor de 170 a mediodía y no llegábamos a 80 o 90 en las cenas, mientras que ahora estamos pasando de 100”. En varios días diferentes de esta semana se registraron cifras superiores a las 190 comidas. Por la noche, el martes la cifra llegó hasta 108 “cuando hace dos años nos parecía muchísimo cuando había 80”, señala sor Alicia. “Se ha incrementado mucho el número en los tres turnos, tanto de desayunos, como comidas, como cenas”, concluye.

La directora de la Cocina Económica, aún así, apunta que “no estamos al máximo de capacidad, pero el número de usuarios se incrementa día a día. Es un goteo diario de gente nueva”. En cuanto a la procedencia de estos nuevos usuarios, Lourido identifica que se trata de “sobre todo de inmigrantes irregulares. Son gente que viene con una mano atrás y otra delante y hay que atenderlos, no queda otra. Básicamente, son gente sin papeles y, en muchos casos familias con niños pequeños”.

Más mujeres y más jóvenes

El perfil de las personas que buscan una comida de calidad a un precio asequible en esta institución también presenta variaciones llamativas, según han podido apreciar sus responsables. La religiosa apunta que, si con anterioridad acudían más hombres y de mayor edad, actualmente “hay un incremento grande de mujeres y ha bajado la media de edad bastante, estamos en una media entre los 35 y 45 años”. Antes había “muy poquitas mujeres, y ahora hay bastantes. Yo creo que hoy por hoy, igual estamos en torno al 35%”, precisa.

Otro fenómeno apreciable ha sido el de la presencia de familias completas utilizando el comedor social. “A lo mejor teníamos una familia cada cierto tiempo, que podíamos ponerlos a comer en un espacio aparte. Hoy tienen que estar en el comedor con todos los demás. No hay espacio para poder darles aparte a las familias” destaca sor Alicia.

Subida de precios

La cesta de la compra volvió a encarecerse durante el 2023 aunque, tras unos meses de auténtica tensión, en el tramo final del año los precios empezaron a moderarse. Sea como fuere, de momento, el Gobierno ha decidido prorrogar hasta mediados de año la supresión del IVA en los productos más básicos y la rebaja del 10% al 5% en los aceites y pastas. Estas medidas, junto a las previsiones de moderación de la inflación y crecimiento de la contratación, harían pensar en un escenario general positivo para el 2024, pero muchos de los usuarios de la Cocina Económica no lo están notando.

“Las subidas de precios en general, y de los alimentos en particular, hacen que la gente en lugar de ir a la compra venga a la cocina económica”, reflexiona Lourido. En lo referente a la propia economía de la entidad asegura que “también nos afecta, porque hay que andar jugando con los medios. Hay que andar alterando los menús partiendo de lo que nos llega. Nosotros tenemos unos menús propuestos, que son los que entregamos a la inspección, y tenemos que estar haciendo medidas correctoras cada dos días porque nos llegan cosas que, o urge gastarlas, o es lo que tenemos a mano. Eso hace que también los menús se tengan que alterar”.

A pesar de ello, el compromiso de la entidad con la calidad se mantiene inalterable. “La calidad no se resiente. Se da cantidad y calidad. De hecho, muchos usuarios nos lo comentan. Me decía uno hace poco: ‘yo conozco casi todos los comedores de España y no hay comedor que se coma como en este’. Te lo dicen ellos y son exigentes”, comenta sor Alicia, que incide en que “a nosotros el dar calidad nos preocupa. Estaba todavía hoy con el cocinero mirando los menús y decíamos quizás estamos dando demasiado cerdo, porque es lo que más te llega. Nos preocupa que los menús sean dignos”.

Otra de las preocupaciones de la Cocina Económica tiene que ver con el reparto del tiempo y del espacio, puesto que “a mayor número de gente unos salen y otros entran, pero no es igual que entren todos hasta las dos menos cuarto, a que entren a las dos y cuarto porque el personal tiene que salir para volver luego por la tarde. Tienes que compaginar mucho, hay que dar un buen servicio y cuidar al personal también”.

En definitiva, sor Alicia considera que en 2024, “según van los tiempos, creemos que durante el año pueden aumentar los usuarios. No se augura que los precios vayan a bajar, sino que se vayan a incrementarse, y la gente humilde es la que más lo sufre porque el bolsillo no da”.