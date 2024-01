Para comprender lo sucedido en Gaza en estos últimos 100 días de guerra hay que remontarse a varias décadas atrás. "Esto no empezó el 7 de octubre, viene derivado de una situación en la que se acumulan ya seis guerras árabe-israelíes, dos intifadas palestinas y, en lo que llevamos de siglo, al menos cinco operaciones de castigo por parte de Israel dentro de la Franja de Gaza", explica el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde. "Sin ese contexto no entenderíamos nada", añade. Lo que está sucediendo en Oriente Medio "es el resultado acumulativo de una dinámica de acción y reacción en la que el elemento central es la ocupación israelí del territorio de Gaza y Cisjordania".

Creada como una empresa de trabajo temporal hasta que se lograra una solución justa y duradera para la población refugiada de Palestina, la UNRWA lleva ya 70 años activa. En la actualidad cuenta con 13.000 efectivos desplegados en el terreno para asistir a los desplazados. De ello da cuenta la directora del comité español de UNRWA, Raquel Martí, que junto a Núñez Villaverde ofrecieron este lunes en Santiago un encuentro informativo, organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, para sensibilizar acerca de la delicada situación que se vive hoy en la Franja de Gaza. Martí ha vuelto a pedir desde Santiago el cese del alto el fuego y la entrada de mayor ayuda humanitaria y ha agradecido a la Xunta de Galicia que mantenga su aportación a la UNRWA.

Gaza, "lugar inhabitable"

Cuenta Martí que antes del 7 de octubre la inmensa mayoría de la población gazatí, un 85%, dependía de la ayuda humanitaria para subsistir con un 50% de la población en paro. "Entonces entraban en la Franja unos 7 camiones diarios con mercancías y unos 230.000 litros de combustible que Israel regulaba y que determinaba las horas de luz disponibles. Además, Israel suministraba agua a la Franja". En esta situación, que había llevado a la ONU a declarar Gaza como "lugar inhabitable", es cuando se produce el ataque de Hamas y la posterior ofensiva militar de Israel que, dice Martí, no tiene precedentes: "Nunca habíamos visto ni en términos de gravedad, ni en escala, ni en velocidad lo que está pasando hoy en Gaza".

Se calcula que son 24.000 las personas fallecidas en la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí, en su mayoría mujeres y niños, además de otras 7.000 desaparecidas que se presume que podrían estar bajo los escombros

La Franja es una de las zonas con mayor densidad de población del mundo y no hay ningún lugar seguro: "se están atacando escuelas, campos de refugiados, hospitales y hasta los corredores designados por Israel para las evacuaciones de civiles". Al norte, en el campo de Jabalia, uno de los ocho que hay en Gaza, "en un kilómetro y medio viven 116.000 personas. Imagínense los bombardeos las consecuencias que provocan en un lugar tan densamente poblado", afirma Martí. "El nivel de matanzas es tan elevado que se han vuelto cotidianos los entierros masivos en fosas comunes de cuerpos que en su mayoría no han sido identificados". Se calcula que son 24.000 las personas fallecidas en la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí, en su mayoría mujeres y niños. "Cada día mueren 100 niños y niñas, lo que ha llevado a la ONU a describir Gaza como el mayor cementerio de niños". Hay además 7.000 personas desaparecidas que se presume que están bajo los escombros.

La responsable del comité español para los refugiados palestinos cifra en 360.000 los hogares que han sido destruidos en Gaza, así como 370 instalaciones educativas, 30 hospitales y 53 centros de salud, además de carreteras, fábricas, comercios, cementerios infraestructura eléctrica y de saneamiento. "Israel está utilizando la comida, el agua, el combustible, las comunicaciones y la ayuda humanitaria como arma de guerra", expone Martí que asegura que no están entrando el número de camiones necesarios para atenuar la grave situación de dos millones de personas y que Israel dificulta su distribución. "Los bombardeos constantes están impidiendo que podamos llegar a las personas que necesitan ayuda, que llevan días sin comer y que no tienen acceso a agua potable, con los hospitales colapsados".

9.000 combatienes de 31.000 fallecidos

"Además de estar incumpliendo su responsabilidad como potencia ocupante, Israel está violando el Derecho internacional humanitario", afirma Núñez Villaverde, "y da igual si Hamás también lo viola, eso no excusa, no rebaja la responsabilidad de la masacre". El codirector del IECAH denuncia la impunidad y lo indiscriminado de los ataques sobre la población civil de Gaza. "Dice el propio Israel que ha eliminado a 9.000 combatientes de Hamás. Si estamos considerando que a día de hoy, entre muertos y desaparecidos, estamos por encima de las 30.000 personas, quiere decir que 21.000 de esas muertes no son combatientes de Hamás ni de la Yihad islámica palestina, son civiles, desarmados, inocentes".

"Sin el fin de la ocupación es prácticamente imposible cambiar la dinámica en la que llevamos siglos metidos", apunta Jesús Núñez Villaverde quien responde con pesimismo acerca de la tramitación de la demanda presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. "La iniciativa de Sudáfrica retrata sin paliativos a todos los gobiernos árabes, que no se han atrevido a presentar una demanda de ese tipo. Ningún país europeo se ha sumado, España lo acaba de confirmar por boca de su ministro de Exteriores. Estados Unidos se dedica a dar cobertura militar y económica a Israel y en el Consejo de Seguridad de la ONU para que sea él quien decida hasta cuándo y cómo seguir con la ofensiva".

Concluye Núñez Villaverde que, en este momento Israel, "con el gobierno más extremista de toda su historia", no está en ningún caso planteándose poner fin a la ocupación. La respuesta inmediata, dice, es todo lo contrario: "Israel quiere terminar la tarea para lograr el dominio territorial de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo".