Las obras iniciadas durante el pasado mes de agosto en el cuartel de la Guardia Civil de Santiago obligarán al traslado temporal de las dependencias de Tráfico a una nave habilitada a tal efecto en el polígono industrial de Costa Vella, según ha confirmado a EL CORREO GALLEGO el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, y han corroborado a este diario otras fuentes conocedoras del proceso. En concreto, está previsto que este departamento se instale temporalmente en un edificio situado en una parcela anexa a la del conocido restaurante San Cristof.

Alrededor de 50 agentes dejarán de desempeñar su labor en As Cancelas para empezar a hacerlo en este emplazamiento provisional entre febrero y marzo, según las estimaciones realizadas, ya que actualmente se está trabajando en el acondicionamiento de estas instalaciones, señalan las mismas fuentes. Madrazo explica que esta decisión viene motivada porque “las dependencias de Tráfico eran un poco críticas en cuanto a la situación de acuartelamiento, porque estaban al fondo” de la parcela de la Benemérita y “había que atravesar la manzana de obras”.

El traslado de este servicio no afectará a los ciudadanos, puesto que se trata de oficinas y otras instalaciones en las que los agentes realizan labores no relacionadas con la atención al público. “Las dependencias de Tráfico, salvo que con motivo de algún accidente sea citada una persona para prestar algún tipo de declaración, no es una oficina de atención al ciudadano”, aclara el secretario provincial de la AUGC.

Desde el inicio de las obras en el cuartel de As Cancelas, e incluso antes del mismo, ya han sido trasladadas otras unidades como el Seprona o la Policía Judicial. Mientras, en el emplazamiento actual se mantienen las actividades de seguridad de la propia unidad, las de Seguridad Ciudadana de la zona que no es competencia de la Policía Nacional, las oficinas dedicadas a la labor burocrática de la Compañía y la Intervención de Armas.

Riesgos y molestias

El inicio de los trabajos, cuya conclusión está prevista a finales de 2025, había provocado malestar entre los agentes, debido a los riesgos que ocasionaron los mismos, tal como explica Madrazo. “Las obras en un principio se precipitaron un poco y hubo riesgo, pero ahora mismo, con la buena voluntad de la Comandancia, se han variado los riesgos”, indica, y todos los componentes del Cuerpo recibieron la información pertinente al respecto. Además, considera que las quejas hechas públicas en su momento por la situación generada han surtido efecto, de tal manera que cree que “llevar las dependencias de Tráfico a una nueva nave habilitada para ello seguramente habrá sido fruto de toda esta presión. Hubo bastante repercusión con este asunto”.

“La parte más crítica de las obras, que era la demolición de los edificios, ya se ha llevado a cabo, y ahora falta construir los edificios nuevos. Es un proceso más controlado, menos peligroso y las zonas están acotadas y delimitadas para que no se mezclen ni los usuarios que puedan venir eventualmente de la calle, ni los que están ahí trabajando”, apunta el secretario provincial de la AUGC. Aún así, las incomodidades son patentes en el día a día de los agentes. “Se levanta mucho polvo y, cuando llueve, se encharca todo y se llena de barro. Para trabajar es un desastre”, relatan fuentes cononocedoras del día a día del cuartel consultadas por este diario.

Espera cautelosa

La reforma de la casa cuartel de Santiago es una actuación largamente esperada y demandada durante las últimas décadas. Aunque se hayan iniciado las obras hace varios meses, desde la AUGCmantienen la cautela con respecto a que la ejecución se lleve a cabo conforme a los plazos previstos. Madrazo destaca que “era muy necesario”, pero “nos mantenemos con cautela” al tener presente ejemplos de obras en otros cuarteles en los que hubo todo tipo de problemas.

“Lo de las obras de la Guardia Civil merece casi un episodio monográfico porque lleva mucho trámite burocrático, los precios de las materias primas en los últimos años se han elevado bastante, y la licitación que se hace un día, al siguiente ya está obsoleta. Es un trabajo burocrático muy tedioso, muy lento, y que al final redunda en errores, en falta de presupuesto y en que las obras se acaben tarde y mal”, reflexiona Madrazo. La cantidad destinada a los trabajos supera los 12 millones de euros y el plazo de ejecución es de 30 meses.

Actuaciones previstas

El acuartelamiento de Santiago cuenta con una superficie de parcela de 11.408 m2, de los que 2.310 m2 de la superficie construida son dependencias oficiales y 4.915 m2 son viviendas. La principal actuación tras las demoliciones es la construcción de un nuevo bloque de uso administrativo más compacto y adecuado a las necesidades actuales de las diferentes dependencias. Por otro lado, se llevará a cabo la rehabilitación energética y renovación de instalaciones del resto de bloques destinados a pabellones.

Además, se realizarán diversas actuaciones que abarcan todo el ámbito del acuartelamiento. Así, en la parcela se reorganizará la urbanización y el aparcamiento, demoliendo las marquesinas existentes y construyendo una nueva en la zona norte de la parcela.

En cuanto a los edificios de uso residencial, se ejecutarán diversas obras orientadas a una mayor eficiencia energética y confort ambiental. Entre las remodelaciones previstas cabe mencionar la rehabilitación energética de la envolvente de todos los edificios, materializada en un sistema de aislamiento por el exterior, sustitución de todas las carpinterías por unas nuevas con doble acristalamiento y persianas; y el cambio de la cubierta existente por una nueva de chapa metálica. Así mismo, se renovarán las instalaciones eléctricas, la fontanería y el saneamiento general en todos los bloques.

Bajo la premisa de una construcción de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN), el nuevo acuartelamiento responderá a los criterios de ahorro de energía, ahorro de agua, calidad de ambiente interior, materiales sostenibles, gestión de residuos, movilidad sostenible y accesibilidad.