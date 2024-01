A USC manifestou este xoves o seu fondo pesar polo pasamento de Alejandro Ballesteros Ron (Compostela, 1963), profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais compostelá e súmase á dor da súa familia e amizades. Finado este mércores, foi profesor na USC desde 1991, así como coordinador de programa de doutoramento da Facultade entre 2002 e 2007, vicedecano de Relacións Exteriores entre 2007 e 2010 e vicedecano de Estudantes e Intercambios desde 2010 ata o 2018.

Dende o decanato da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais destacan a súa dimensión académica e persoal e as súas compañeiras e compañeiros manifestan o seu pesar pola "tristísima noticia" do pasamento. O decano, Xoán Ramón Doldán, sinala en conversa con EL CORREO que "era unha persoa moi querida na facultade, con unha dedicación académica encomiable en diferentes ámbitos, un magnífico compañeiro e que deixa un enorme baleiro entre profesorado, PAS e estudantado do centro".

A súa muller, María Jesús Bueno; o seu fillo, Alejandro Ballesteros Bueno; e a súa nai, Dolores Ron Ares; así como o resto da súa familia e amigos, despedirano na misa que se celebrará este venres, ás 12.00 horas, na capela de Complexo Apóstol, en Boisaca. A continuación, será incinerado na intimidade familiar.