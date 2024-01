Se escucha música de fondo…

Sí, estamos aquí, en el estudio, grabando con mi hija algunas cosillas, con mi hija de diez años, que está escribiendo ya sus primeras canciones… ¡Increíble!

¿En serio?

Sí… Es sorprendente. Estoy recogiéndome la baba ahora mismo.

¿Y por dónde va su estilo? En Navidad busqué discos de Olivia Rodrigo, Dua Lipa o Harry Styles para mi sobrina Izaro, de edad similar…

Harry Styles le gusta, estuvo viéndolo el pasado verano. También le gusta Taylor Swift y cosas así. Empezó el año pasado a estudiar piano y ya está escribiendo sus primeras canciones. Siempre me dice: “Aitá, ¿cuándo me vas a grabar algo?” Y hoy, por primera vez, hemos bajado al estudio y aquí estoy, grabando con ella unos pianos, ¡con letra y todo! Así que… Estoy alucinado. Yo empecé a escribir canciones con 12 o 13 años y ella lo está haciendo con 10. Me ha adelantado.Y yo, encantado, claro. ¡Así de fuerte viene su generación!

Es decir, ahora mismo, puede que estemos en medio de una sesión de grabación histórica si Dakota se dedica a la música en un futuro.

De lo que será toda la vida de Dakota, la de hoy es su primera sesión de grabación.

Tiene la fortuna de hacerlo en mejores condiciones que su padre cuando era preadolescente a finales de los años 70, antes de que crear en 1982 aquella primera banda rockabilly llamada Aristogatos.

Claro. Yo hubiera matado porque mi padre tuviese un estudio como éste, un estudio que tiene de todo, piano, baterías. órganos, micrófonos, mesa para grabar... Estoy grabando a Dakota en un estudio semiprofesional, y yo grababa en un puñetero radiocasete.

Me alegro, así, siendo seguidor de la Real Sociedad, aplaca la pena de la reciente derrota ante el Athletic de Bilbao, cuyos fans, para romper la tendencia, presumimos estos días.

Este año el Athletic está que se sale, y la Real hizo el peor partido de esta temporada.

Hablando del disco, ‘Septiembre’, me ha encantado. ¿Cómo nace el nexo con Víctor Cabezuelo, del grupo Rufus T. Firefly, y Daniel Ruiz (de Reme), productores de este nuevo álbum? Son músicos de distinta generación al autor.

Estoy a punto de cumplir 40 años en la música y siempre me ha gustado probar cosas nuevas, avanzar, no vivir de rentas, no quedarme anclado en el pasado, y la prueba está en que son ya casi 30 discos en casi 40 años, y tras grabar tres discos con Paco Loco como productor, me apetecía ahora trabajar e indagar junto a artistas ajenos a mi mundo, que vengan de otra esfera, y Víctor y Dani, vienen de la música mucho más alternativa, y de otra generación. Creo que este tipo de cruces enriquece muchísimo. Yo les conocía porque habíamos trabajado ya juntos en algunas cositas y creo que somos el combo perfecto porque los tres tenemos como nexo que amamos la música de los 70, que es el hilo conductor de 'Septiembre'.

Estaba escuchando ‘Tren a Marte’, parte del nuevo disco, y es un temazo, dicho sea sin ser fan. Es una canción que suena con regusto antiguo pero moderna, la cuadratura del círculo.

El disco, en general, tiene un pie en el pasado y un pie en el presente. Buscamos jugar a como se hacían las cosas en la música de los años 70, pero sin buscar un calco, con idea de llevar ese espíritu setentero a la actualidad. El disco se ha grabado bastante en directo, no como se grababa antes sino más bien como yo he grabado siempre porque yo siempre lo hago así, porque vengo de antes, yo pertenezco al pasado. Nunca me ha gustado el mundo digital. Yo nací en un mundo analógico y trato de conservar ese espíritu y esa esencia, y he tratado de hacerlo en todos mis discos, y 'Septiembre' es uno más.

Hace semanas hablé con Álvaro, colíder de Los Zigarros, y él reivindicaba también lo de grabar discos en directo. Y poco antes, Nina, voz de Morgan, citaba lo que su banda le debe del rock de los 70.

Es que esos son grupos que beben del pasado, que mantienen esas maneras. Son dos bandas excelentes y bandas afines a lo que hago yo. Antes citábamos a Dua Lipa y, claro, depende de con quien hables hoy, a lo mejor esa persona está grabando su disco en la habitación.

De hecho la música urbana actual va por ahí. En el ámbito de la naturaleza se dice que septiembre y octubre, que abren el otoño, tienen algo de una segunda primavera… ¿Es este disco una nueva primavera de Mikel Erentxun?

Sí, para mí 'Septiembre' es una nueva primavera, es un nuevo comienzo. El disco anterior, Amigos de guardia, era un recopilatorio rodeado de un montón de artistas, y fue un poco un punto de inflexión. A partir de ahí, empieza una nueva aventura y la primera píldora de esa aventura es 'Septiembre', así que, sí que tiene algo de primavera.

Y el sábado 20 de enero, vuelta a Galicia, a Santiago, a la Capitol.

Galicia es tierra mía. Desde los comienzos de Duncan Dhu, voy con mucha asiduidad, no hay gira que no recale en Galicia. Ultimamente, recuerdo bastantes conciertos ahí. La gira del disco previo, Amigos de guardia, pasó por Vigo, A Coruña, el Naútico de O Grove y algún otro lugar que me estoy dejando, pero hace mucho que no toco en Santiago, eso sí es verdad. La última vez fue también en la sala Capitol, presentando el disco 'Corazones', así que sería hacia el año 2016 o así. (Nota: vino en mayo de 2015).

¿Tener tantas canciones ayuda o dificulta a la hora de elaborar el repertorio de un concierto?

Se complica muchísimo. Es difícil elegir, ahora mismo, en estos conciertos de presentación de 'Septiembre' es fácil porque estamos presentando 'Septiembre' y hacemos doce canciones de este disco, así que la mitad del show es el disco nuevo y para elaborar el resto, hay donde elegir. Nunca me gusta el camino fácil, evidentemente metemos los temas muy clásicos, por ejemplo, Mañana, A un minuto de tí, En algún lugar, de Duncan Dhu, y luego también he recuperado canciones no tan conocidas, alguna de Duncan Dhu y alguna de mi carrera en solitario, así que en esta gira hay un poco de todo. Por ahora, las presentaciones han ido muy bien. En febrero paramos, en marzo vamos a América para tocar tres semanas en Estados Unidos y México, y a la vuelta, en verano, ya cambiamos de chip, y empezamos la gira por fiestas de pueblos, festivales y lo que se tercie. Esta gira actual por salas es el tramo más interesante para mí.

¿Qué formato tendrá el concierto en Santiago? Hay piano, ¿no?

Por supuesto. Somos seis músico, y aunque va un teclista en la banda, yo toco cerca de ocho canciones al piano. Ese es el mundo Septiembre. La mayor novedad de este disco es que he escrito todas las canciones con el piano y lo toco en muchísimas canciones.

Esa apuesta parece estar en la frontera entre el pop rock y el momento crooner, un estilo que los anglosajones escuchan de forma natural pero a que aquí nos ha costado más entenderlo

Sí, nos ha costado un poco más. No sé, yo vi hace poco a Paul Weller y me encantó, tocaba la guitarra eléctrica, otras veces la acústica, a veces cantaba sin nada, luego se iba a una esquina donde tenía un piano… Y me pareció una muy buena referencia.

Además, coetáneos como Coque Malla o Iván Ferreiro, salvando las distancias y el respeto al estilo de cada quien, también transitan algo por ahí en sus últimos discos, y son trabajos notables.

Yo ahora mismo me siento como dentro de una generación que, modestia aparte, está haciendo cosas muy interesantes. Ahí tienes a Bunbury, tienes a Coque Malla, a Iván Ferreiro, gente que ha pertenecido a grupos de éxito un poco contemporáneos a Duncan Dhu y que están haciendo ahora discos brillantísimos. Coque e Iván están en su mejor momento, Bunbury también acaba de hacer un discazo, Loquillo está también en un gran momento, no sé… Hay una generación de cincuentones que estamos haciendo cosas muy interesantes.

Y además, parece que, sin ser Francia ni Alemania, esas carreras van logrando mayor respeto.

Efectivamente, no somos un país que tenga la tradición de Francia o Alemania, donde hay un respeto muy grande a sus figuras de la música de los años 60, 70 y 80, a sus figuras y a su cultura. En España tendemos mucho más a olvidar enseguida, a olvidar e incluso a menospreciar todo lo que suene a pasado pero eso está cambiando, poco a poco. Lo veo en mí, con el reconocimiento de una juventud y de una prensa hacia mi carrera que no tenía hace diez años. Algo que, de repente, estoy empezando a sentir. Y lo veo también en otros artistas, así que…. Creo que las cosas están empezando a cambiar en España. Yo creo que estoy haciendo mejores discos ahora que hace 15 años. Históricamente, los artistas que triunfan pronto, luego van agotando ideas, se van aburriendo y, por ejemplo, muchos contemporáneos míos acaban dejando la música, y en mi caso es al revés, cada vez estoy escribiendo más, avanzando más, y creo que mejorando más. Mi discografía de los últimos 10 o 15 años me gusta mucho más que la de los primeros 15 años.