Compostela é a cidade galega con menor taxa de paro e xa roza o pleno emprego. Esta é unha das principais conclusións que recolle o Informe de Coxuntura Económica publicado polo Club Financiero de Santiago, que foi presentado este venres no Pazo de Raxoi e que tamén amosa unha mellora xeralizada dos principais indicadores económicos na capital galega.

En Santiago a taxa de paro foi do 4,4%, próximo á plena ocupación (situada por debaixo do 4%), o mellor dato nos últimos anos e colocando á cidade coa taxa de paro máis baixa entre as sete grandes cidades galegas. A taxa de mulleres desempregadas é superior á dos homes, detectando unha lixeira fenda de xénero. A finais de 2023 había 17.700 mulleres desempregadas e 1.600 buscando emprego, fronte a 600 homes na mesma situación.

Deste traballo do club financeiro, que vai xa pola sexta edición, extráense datos como a taxa de desemprego da cidade, próxima á plena ocupación laboral, cun 4,4% de paro -o pleno emprego sitúase no 4% de desemprego-, a triplicación do número de peregrinos estranxeiros que visitan a cidade ou o récord do aeroporto Rosalía de Castro, que por primeira vez superou os 3,5 millóns de pasaxeiros en 2023.

Pero non todo son boas noticias. Ao igual que o resto de Galicia e de España o problema do envellecemento poboacional afecta a Santiago, cunha procentaxe do 23,3% de poboación maior de 64 anos (o dato comarcal é do 21%).

A isto hai que engadirlle que o municipio non consegue reter a poboación universitaria, unha cuestión non só ligada aos problemas de acceso á vivenda, tamén por mor da falta de “oportunidades de traballo”, apuntaba María Bastida, do club financeiro. Unha cuestión que a alcaldesa Goretti Sanmartín apuntaba como prioritaria do seu goberno, “queremos que o estudantado teña oportunidades laborais aquí”, polo que se establece un marco de colaboración coa Universidade de Santiago (USC), “para reter ese talento”.

María Bastida, docente da USC, tamén apuntaba a necesidade de “apoiar a diversificación económica” na busca de que a capital sexa máis competitiva, e reseñaba a alta dependencia que ten a cidade do sector público. “Un tercio da poboación asalariada da cidade traballa para a administración, no Sergas, na Xunta ou na universidade”, destacaba.

Outro factor económico que domina Santiago é o turismo e ligado a el o sector servizos, dependentes directamente de elementos como a estacionalidade. A cifra de vivendas de uso turístico (VUT) aumentou un 30% na comarca, e en Compostela multipliouse por 4 a oferta.

O solo industrial e as facilidades para que as empresas se establezan na cidade é outra das cuestións nas que afonda o informe do Club Financieiro de Santiago. “Non se pode ter solo industrial, empresarial e comercial”, apuntaba Bastida en referencia á necesidade de tomar decisións dende o Concello e fixarse obxectivos. Unha cuestión á que tamén facía referencia Goretti Sanmartín, que asegura que o seu goberno procura “facilitar que as empresas se poidan establecer en Santiago”, algo para o que considera favorecedor a posta en marcha “do Orbital, o Orbitaliño e a estación intermodal”.

Sanmartín salientou a importancia de contar coa análise duns datos que son para o seu goberno “un punto de partida para intensificar a colaboración entre administracións, tecido comercial, cultural, turístico e industrial e aplicar así medidas conxuntas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico de Santiago de Compostela e que contribúan a recuperar o orgullo e a posición como capital, porque se os datos son bos para a veciñanza de Santiago serán bos para o conxunto do país”.

A alcaldesa de Compostela tamén destacou que “non terceiro trimestre de 2023, Santiago foi a cidade galega con menor taxa de paro, situada nun 4,4%, cun 57,7% de ocupación cando no conxunto de Galicia a taxa de desemprego está no 9,3%”. A comarca de Santiago representaba en 2020 o 14% da poboación da provincia e o 18% do seu PIB. Dentro da comarca, o concello de Santiago representa o 77% do PIB, pero perde 1,7 puntos con relación ao ano 2010.