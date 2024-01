El músico compostelano Adrián Costa (Santiago, 1979) charla con EL CORREO sobre el reciente vídeo viral grabado en Cuba con su versión del clásico bolero "Toda una vida", con 2,3 millones de visualizaciones en Instagram superando los 3.000 comentarios y los 168.000 Me Gusta (suma mucho menos eco la segunda entrega de su actuación cubana, un clip lanzado pocos días después),

"El vídeo fue fruto de la improvisación. Mi pareja y yo nos desplazamos a Cuba para pasar el fin de año y disfrutar de la gente y de la música y, en uno de esos días por La Habana, nos paramos en un restaurante de la Plaza Vieja porque la banda que estaba tocando era increíble. Estuvimos un buen rato y, en uno de los descansos, hablé con ellos. Supongo que los músicos nos reconocemos y no dudaron en invitarme a cantar. Propuse Toda una vida, tema que he escuchado desde muy pequeñito y que tenía fresco al ser parte del próximo disco de Combo Paradiso, una de las bandas donde trabajo. En ese momento, me llaman y mi pareja Silvia Mus, fotógrafa (@slomus), que siempre consigue congelar los momentos especiales así, lo graba y, de modo espontáneo, nace el vídeo".

Esa versión de la composición de Osvaldo Farrés, famosa en la voz de Antonio Machín, se ha viralizado desde el perfil de Los Saxos del Averno, otro de los grupos donde Adrián canta y toca la guitarra. Criado como músico en la segunda mitad de los años 90, lleva décadas picando piedra entre blues, rock, swing y otros palos. Y su feeling da lustre a ese bolero.

"'Toda una vida' está incluida en el próximo trabajo de Combo Paradiso, con una producción muy especial de Julián Maeso, un gran productor que ha logrado mezclar diferentes mundos en armonía. Estamos muy contentos con su trabajo. Alberto Anaut y Juan Zelada (los otros componentes de la banda) han hecho una labor soberbia. El disco saldrá pronto y lo presentaremos en diferentes ciudades. El show va a ser muy divertido e inspirador. Enero y febrero son meses de oficina para el músico. Daremos las fechas en breve... Esa canción me la cantaba mi abuela (y muchas otras de Machín) porque mi bisabuela (su madre) vivió muchos años en La Habana. Por eso siempre llevo dentro la música cubana", aclara Adrián Costa, que ha compartido en Facebook el reportaje previo de este diario en su perfil en Facebook, generando felicitaciones ahí.

"Lo vi y me flipo. Adrián eres la caña", dice Javier Gestal Sanmartín. Y Xabier Salgado añade: "Un grande en redes, en persoa e no escenario”, entre otros mensajes de colegas de profesión como Javi Vacas (bajista en Los Reyes del KO, grupo liderado por Adrián y otro compostelano: Marcos Coll, Mingo Balaguer o Josito Porto (actor y músico gallego).

Tras vivir muchos años fuera (incluso en Alemania y EEUU), Adrián es de nuevo vecino de Santiago.

"He vuelto al pueblo. Lo echaba mucho de menos. Llevo toda la vida lejos de aquí y la morriña se lleva en vena. Cabalgo entre Santiago, Madrid y Mallorca, lo que no me permite descansar mucho. Madrid por temas profesionales ya que ahí residen mis tres bandas; y Mallorca, por cuestiones familiares. Es estresante e ilusionante a la vez. A veces me quejo de estar de arriba para abajo pero cuando no lo hago, me quejo también", concluye con humor.