O Casino de Santiago anunciou onte as datas de celebración dos coloquios sobre as novelas finalistas da XVII edición do premio Novela Europea Casino de Santiago, así como os horarios e os espazos onde terán lugar. As sesións, abertas á cidadanía serán os días 28 de febreiro, 7 de marzo e 3 e 11 de abril, todas elas ás 18:00 horas.

A primeira delas, o 28 de febreiro, será na sala de ámbito cultural de El Corte Inglés e incluirá coloquios sobre as obras Os Seres queridos de Berta Dávila e Obra Maestra de Juan Tallón. Este mesmo espazo acollerá o 3 de abril a charla sobre a novela Empezamos por el final de Chris Whitaker. As outras dúas xornadas serán no Centro Sociocultural Maruxa e Coralia. A do día 7 de marzo versará sobre a obra La ciudad de los vivos de Nicola Lagioia, mentres que na do 11 de abril falarase de La postal de Anne Berest. As sesións están coordinadas por Loli Sans, do club de lectura Onas das letras, e Marga Vidal, do club da Libreta.

Para favorecer a lectura, o Casino disporá dalgúns exemplares de préstamo das diferentes obras. Ademais, a partir do 12 de abril, o día seguinte ao último debate, abrirase un período de votación ata o día 25 no que se poderá exercer como xurado para escoller a mellor novela europea.

Crear lazos

O presidente da Asociación Cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, remarcou que o obxectivo do Premio de Novela Europea é “non só a promoción da lectura, senón tamén apostar por crear lazos e fomentar relacións entre as diferentes cidades europeas, nunha UE que está moi necesitada de diálogo e de concordia”.

Ademais, Rueda inisitiu en que o certame procura tamén a implicación dos distintos sectores da cidade, como o comercio de proximidade, as librarías, os centros socioculturais municipais ou as bibliotecas da rede autonómica. Do mesmo xeito, destacou a colaboración dos establecementos de El Corte Inglés de Galicia,Asturias e León e da cadea de librarías Santos Ochoa.

Os asistentes á presentación dos coloquios sobre as novelas manifestaron a súa aposta por potenciar con estes encontros unha comunidade lectora en Santiago que faga que a cidade, ademais de Cineuropa no ámbito do audiovisual, teña un Premio de Novela Europea “igual de potente”.

As novelas finalistas desde finais do ano pasado estiveron expostas na libraría de El Corte Inglés de Santiago, comentáronse en cinco clubes de lectura dos centros socioculturais municipais e tamén se leron na Biblioteca Ánxel Casal coa colaboración dos responsables destes espazos.