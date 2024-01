O Partido Socialista de Compostela responde ao recente anuncio do Concello de Santiago sobre as propostas de nomeamento de persoal funcionario de carreira e laboral, incluídos dentro do proceso de estabilización desta Administración, e reclama que o Goberno local estableza “prazos concretos tamén para os procesos selectivos de acceso libre e promoción interna”.

A encargada de comunicar á prensa a decisión do PSdeG foi a edil Marta Abal, antiga responsable de Persoal do Goberno de Sánchez Bugallo. Abal reclamoulle ao bipartito “dilixencia na xestión da maior oferta de emprego público convocada no Concello de Santiago”. A socialista reivindicou que “no traspaso de poderes deixámoslles todo en marcha e semella que agora non avanza a tramitación”.

Marta Abal destacou que o proceso de estabilización é “unha boa nova para reducir a temporalidade no Concello” e poder situala por debaixo do 4% e insistiu unha vez máis en que isto “é froito da xestión do pasado goberno”. A oferta de emprego público recolle para a estabilización un total de 92 prazas, algo que para a edil socialista, “é o resultado dunha das principais medidas de reforma municipal que impulsamos na súa totalidade durante o anterior goberno”.

Por todo isto, dende o PSdeG local “esiximos dilixencia, que menos cando lles quedou preparada a maior oferta de emprego público da historia do Concello”. Para Marta Abal, ademais, “esta é unha cuestión desas que non se ven pero que é moi importante para que a maquinaria funcione, como diría a nosa alcaldesa, sempre alerta para atribuírse os méritos” ironizaba, en relación a unhas declaracións da alcaldesa Goretti Sanmartín sobre as liñas de traballo do actual goberno, recollidas nunha entrevista publicada por EL CORREO.

Por todas estas razóns, dende o Grupo socialista reclaman tamén ao Goberno municipal o establecemento de prazos concretos para os procesos selectivos de acceso libre e promoción interna e, anuncian, será unha das preguntas que se formulen no Pleno ordinario do vindeiro luns 29 de xaneiro “porque temos curiosidade por saber se esta é unha desas cuestións das que di a señora Sanmartín que non se ven” xa que “é fundamental para garantir o bo funcionamento da administración, sen esquecer que está en xogo o traballo de cen persoas”, insistiu Abal.

O Partido Socialista tamén aproveitou o seu comunicado para lembrar que até o momento actual “só se publicaron”, o 15 de setembro no BOP (Boletín Oficial da Provincia), as listas provisionais das persoas admitidas e excluídas aos procesos selectivos de acceso libre para os que se ofertan 59 prazas, e o 2 de outubro as listaxes de promoción interna que suman outras 71 prazas.

Ante isto, Marta Abal reclamoulle ao bipartito, ademais de dilixencia “transparencia, que menos cando xa lles quedou preparada a maior oferta de emprego público da historia do Concello”.

Segundo publicaba o pasado luns o Goberno local, as persoas propostas dispoñen de 20 días para a presentación da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos, un prazo que comezou a computar na data de publicación do acordo, o 18 de xaneiro.

A documentación solicitada deberá ser presentada por sede electrónica, a través do trámite ‘Presentación de documentación e alegacións’, para o cal se acudirá á Oficina de asistencia en materia de rexistro do Concello, para o seu cotexo, se fose o caso.