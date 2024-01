A edil socialista Mila Castro reuniuse o xoves cos vendedores ambulantes que traballan no mercado de Salgueiriños e, como resultado desta xuntanza, demanda a recuperación por parte do Goberno local do control selectivo que deixou de realizarse hai meses e mediante o cal a policía podía supervisar de modo aleatorio que os postos tivesen a documentación requirida e estivesen ao corrente no pago das taxas.

A edil levará esta proposta ao Pleno do vindeiro luns porque considera que é a mellor maneira de “garantir que os vendedores traballen en igualdade de condicións”. “Estanse a dar casos de pillería”, destaca Castro en relación a que hai persoas que non están a pagar e mesmo que instalan o seu posto nas noites dos mércores. Asegura que esta medida, lonxe de ser “disuasoria ou desmotivadora para os vendedores é unha garantía”. A ordenanza municipal do mercado ambulante establece a extinción da autorización por falta de pagamento ou non asistir durante 3 xoves seguidos ou 6 alternos.