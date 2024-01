Francisco Lorenzo (Santiago, 1986) es licenciado en Publicidad, pero antes de serlo vivió desde niño pegado a una sospechosa sombra y, con el tiempo, ha descubierto que esa estampa negra que le perseguía por las rúas de Santiago año tras año era la sombra de su yo escritor, que le pisaba los talones, esa que hoy, al fin, emprende vuelo con su primera novela, El manipulador. Así, el anhelo narrativo de Francisco, atado hasta ahora con las cuerdas del anonimato y el estrés laboral, se ha liberado con un libro editado por Roca (del grupo Penguin), y presentado el pasado jueves en la librería Follas Novas.

Representado por la agencia literaria barcelonesa Silvia Bastos, Francisco ha escrito un ágil pulso psicológico entre el inspector Yoel Garza y un asesino en serie, thriller que arranca al aparecer un cadáver junto al parque Eugenio Granell.

Más allá de la tradición de la novela negra ambientada en Galicia con Domingo Villar por icono, ¿por qué sitúa la trama en Santiago?

La ambientación en Santiago se debe principalmente al clima. En diciembre en Santiago se hace de noche pronto, suele llover un montón, estar nublado, y ese clima se presta bien a la historia, y también por algún detalle simbólico que no puedo citar sin hacer spoiler. La idea de la novela se me fue ocurriendo porque me gustan mucho los acertijos y la psicología humana, y quise escribir siempre sobre un duelo psicológico entre dos personajes.

Yoel, el inspector protagonista, y el asesino antagonista, puro ajedrez, como indica en el inicio.

Exactamente. En el prólogo ya se alude a ello y ahí es donde empieza y donde hay una persona que, ya advierto, no es una novela al estilo de Agatha Christie, ya que se sabe quien es el asesino bastante antes del final... Se plantea un duelo psicológico. No se trata de una novela whodounit (contracción del inglés who has done it?), del suspense basado en la pregunta: ¿Quién lo ha hecho?, ¿quién es el asesino?Es más bien un suspense a partir de: ¿Qué ha hecho?, ¿cómo lo ha hecho?, ¿por qué lo ha hecho?

En 2021, lanzó desde la editorial de juegos de mesa Doit Games, tres aventuras de Q Files, un escape room narrativo, ¿hay algún nexo entre esa etapa y esta novela?

Hay uno de esos juegos donde se encierra a los personajes en una habitación, todos con amnesia, pero conectados entre sí y obligados a descubrir qué es lo que les une, incluso como se llaman, qué han hecho… una trama narrativa centrada en el aspecto policíaco, pero las otras dos cajas no tienen nada que ver. Nexo en común no hay pero sí hay cierto parecido en tanto que ese juego de cartas y la novela comparten el ambiente enigmático. Sin embargo, en El manipulador, lo más importante no es el ambiente, ni el espacio, ni el tiempo, eso es solo un refuerzo narrativo, lo principal son el argumento y los personajes que van unidos de forma inseparable, con esos dos personajes que construye la trama, su personalidad y su conducta, se crea ese duelo psicológico, esa manipulación que da título al libro.

¿Cómo acaba un publicista metido a novelista?

Buena pregunta. Yo he trabajado de un montón de cosas: de diseñador gráfico, de diseñador web, de fotógrafo, de ilustrador, de redactor de posts para blogs, de redactor de manuales formativos, de tutor de formaciones para el SEPE, ahora mismo trabajo de entrenador para opositores en la parte del psicotécnico, siempre en la parte de la entrevista personal, es decir, he trabajado de un montón de cosas, incluyendo la labor de diseñador de juegos de mesa, pero… ¿cómo acaba un publicista trabajando en esto? No tengo ni idea, la verdad. Fui probando trabajos, ver lo que me gustaba, lo que me apasionaba, pero escribir es algo que llevo dentro de mí desde niño. Ya escribía cuentos en libretas y en la época de juventud empecé a escribir a ordenador y llevé un tercer premio en el concurso Xuventude Crea en 2013, luego lo dejé aparcado porque el tema laboral no me dejaba tiempo para más, y lo retomé hace unos años. Hice algunos intentos hasta que se me ocurrió este novela y, desde el inicio, pensé que tenía potencial para el mercado. Y ahora todo parece indicar que hay buenas perspectivas porque un grupo editorial importante de Italia se ha interesado por publicar allí la novela, algo poco habitual, según me dicen, cuando ni siquiera conocen las cifras de venta aquí, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Este es mi debut en el mundo de la novela.

¿Hay en el cajón más novelas?

Sí, sí... tengo bastantes, pero son ideas que al final han quedado en nada o cosas poco desarrolladas. Alguna está terminada pero son textos para mí, no para sacar al mercado.

¿Influyó en alentar esa veta narrativa alguna persona durante su etapa escolar compostelana?

Llevo toda la vida viviendo en Santiago. Nací aquí, me crie aquí, crecí aquí... Fui primero al colegio Pío XII y luego al Divino Maestro. Y recuerdo que hubo un profesor que nos pedía, a veces, que escribiéramos relatos, y que mostró cierto interés en mí cuando le comentaron mis padres que había escrito una novela porque él también había escrito alguna y tuvo una parte de influencia, igual que muchas otras personas.

El arranque es muy clásico de las series de televisión .

El comienzo sí, es cierto. Aparece un cadáver, la policía va hasta ahí, lo desentierran empiezan a reunir pistas y demás, cuando el relato cambia es más adelante, cuando se ve que hay otro tipo de suspense ya que no se trata de saber quién es el asesino porque ya se sabe. Si tuviera que citar referentes, soy muy fan de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, me gusta como traza sus deducciones, de hecho, en algunos pasajes de El manipulador, incluso se puede llegar a notar esa influencia al leer como va descubriendo tal personaje tal cosa. Y también me gusta mucho Agatha Christie, a pesar de que no es del estilo de esta novela. Soy lector, en general, de thrillers, no solo de thrillers policíacos, de lo que se conoce como novela de suspense.