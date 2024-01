O Pleno da Cámara de Comercio de Santiago celebrou na sede da empresa Viaqua no polígono do Tambre, o AquaHub A Vila da Auga, a súa primeira sesión plenaria do presente ano. Esta iniciativa de “deslocalización” dos plenos camerais responde á estratexia de aperturar á Cámara ao tecido produtivo da súa demarcación territorial, coa finalidade de propiciar o coñecemento da actividade cameral e dos servizos que a entidade pon ao dispor das súas empresas, e, así mesmo, coñecer o quefacer empresarial da empresa anfitrioa e escoitar as dúas demandas e necesidades.

Deste xeito, durante a sesión, na que estiveron presentes o director de Viaqua, Iván José Vicente; a xerente da empresa en Santiago, Ana Tejeiro; e a directora de Marketing e Comunicación, Sonia Delpont; a presidenta da Cámara, María Pais, e o resto de vogais do Pleno da Cámara de Comercio, pudieron visitar os distintos espazos de traballo desta empresa galega líder na xestión do Ciclo integral da auga, e coñecer os proxectos nos que están a traballar, como o plan OU-inteligente, no que a empresa mixta AquaOurense (formada pola Deputación provincial de Ourense e Viaqua) conseguiu 7,7 millones de euros no PERTE de dixitalización da agua, sendo o proxecto con mellor puntuación de Galicia; ou a labor desenvolvida por Cetaqua, e seu centro tecnolóxico da auga, especializado, en ofrecer solucións hídricas para conseguir un ciclo da auga máis eficiente e sostible, presentado pola súa xerente, Teresa Alvariño.

Así mesmo, ambas entidades renovaron, un ano máis, o seu convenio de colaboración co obxectivo de seguir fomentando a cooperación entre as dúas entidades. Ambas destacaron a importancia das alianzas entre as entidades públicas e privadas para afrontar os retos do futuro e avanzar cara un desenvolvemento sostible e responsable de Santiago e comarca. “Este convenio é unha mostra máis da aposta pola colaboración en beneficio da sociedade”, indicaron.

Coa renovación deste acordo, Viaqua, empresa concesionaria da auga en Santiago, segue reforzando o seu vínculo con diferentes asociacións composteláns. O director de Viaqua quixo destacar o “a labor que a Cámara de Comercio fai polas empresas da comarca e reforzar o compromiso de Viaqua por fomentar as relacións con todos os axentes sociais”.

Por parte da Cámara de Comercio, a súa presidenta destacou “a importancia deste tipo de acordos de colaboración con empresas tractoras no seu sector como é Viaqua”. “A sinatura deste documento servirá, sen dúbida, para fomentar a colaboración, cooperación e apoio mutuo entre as dúas organizacións en beneficio do tecido empresarial da contorna”, sinalou María Pais.