Decepcionantes y desequilibrados. Así calificó ayer el líder de la oposición, Borja Verea, los números de los presupuestos para este año. Hoy se analizarán la comisión de Facenda del Concello de Santiago. Tras volver a criticar el escaso tiempo que le ha dado el bipartito para analizar las cuentas, “escasamente cuatro días”, el presidente del PP de Santiago enumeró ayer las partidas que echa en falta en el documento que reparte los 142 millones de euros que tendrá Raxoi en 2024. Entre las ausencias, Verea destacó tres prioridades de su grupo: más dinero para vivienda, una partida para derribar la Casa da Xuventude y también una inversión municipal para construir el parking del Hospital Clínico que plantea la Xunta.

“Habría que preguntarle al actual gobierno si al no haber nada en el borrador es que definitivamente abandonaron ya esa idea”, aseveró Verea en referencia a la Casa da Xuventude. El derribo del inmueble era una de las escasas coincidencias del programa electoral del PP y del BNG. Tanto Compostela Aberta como el PSOE apostaban por mantenerla. Verea aseveró ayer que si gobernase su grupo consignaría presupuesto para “una gran plaza y espacio comunitario que una el parque de Belvís con la ciudad”. Poco después de llegar al Gobierno, el BNG anunció que renunciaba al convenio firmado por el ejecutivo socialista para ceder parte del inmueble a la Diputación a cambio de que lo rehabilitase. Los socialistas amagaron con no dar apoyo a las cuentas si había partidas para el derribo y por el momento la decisión parece estar congelada.

Vivienda

Verea se mostró también crítico con la política de vivienda del bipartito que recogen los presupuestos. “Nosotros proponemos un bono de vivienda que permita movilizar cientos de viviendas vacías, así como un programa de créditos blandos, en colaboración público-privada, para una verdadera estrategia integral de rehabilitación”, explicó. “Con la misma cantidad que ellos presentan para comprar dos o tres pisos, movilizaríamos alrededor de 300”, añadió. Y quiso volver a dejar claro que el PP también firmaría el convenio con la Xunta para construir un aparcamiento en el Hospital Clínico y aportaría fondos del presupuesto local.

Instalaciones deportivas

No se quedaron ahí las críticas a los presupuestos que se debatirán para su aprobación en pleno el próximo miércoles 7 de febrero. “Nos parece una auténtica tomadura de pelo que no haya un solo euro para un programa de rehabilitación del estadio de San Lázaro”, recriminó Verea. “Cualquiera que se acerque, ve que se cae directamente a trozos”, afirmó. Desde el Concello, la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, demandó hace unos días la implicación de otras administraciones para realizar obras en el Vero Boquete, tras las quejas del PSOE por el estado de la instalación deportiva. Verea también echó en falta partidas en los presupuestos para la construcción de “la nueva piscina y pabellón” anunciado para el barrio de Santa Marta.

Inmuebles emblemáticos

El líder de los populares de Santiago censuró, además, la falta de partidas para “construir nuevas políticas de turismo” o que suba muy poco el dinero destinado a las entidades que trabajan en el campo de las políticas sociales. Además, pidió fondos para la compra de dos propiedades emblemáticas en la ciudad que llevan tiempo degradándose. “Creemos fundamental una partida para iniciar los trámites para la adquisición da Sala de Yago y el Pazo de los Irlandeses”, anunció.

Altos cargos

Tras repasar las partidas que el PP considera que deberían estar en los presupuestos, Verea volvió a incidir en su reproche al bipartito por la contratación de altos cargos. “Materializan ese ejército de asesores”, censuró, “esto no es opinión, esto ya es un dato objetivo”. En el año 2022, el último con un presupuesto aprobado, había seis asesores del grupo A1, el máximo nivel salarial. En el borrador que ha analizado el PP desde el pasado viernes, la cifra sube a 14. “Yo pregunto, el Partido Socialista fue muy crítico con esta cuestión, está ahí la hemeroteca, ¿qué opina de qué se materialice este sultanato de amigos y asesores?”, incidió. Verea aseguró que el gasto de los altos cargos sumará dos millones a lo largo de todo el mandato y recriminó que este año, en cambio, solo se vayan a contratar dos nuevos policías locales.

También recriminó que las cuentas contemplen un ingreso de medio millón de euros por el cobro de intereses bancarios por depósitos de 30 millones que el Concello tiene en cartera y no gasta en cuestiones como “mejorar los autobuses o la limpieza”. Insistió en que se subirán los impuestos —aunque reconoció que no lo hará el tipo que se cobra a los vecinos— y censuró que se destinen 160.000 euros para la memoria histórica mientras no hay “ni un euro para el refugio de animales de Bando, que está al borde del colapso”.