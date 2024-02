Bos días! Ahí segue o anticiclón, xusto sobre as nosas cabezas 👇



🌤️Mantense o tempo seco e con temperaturas elevadas para o mes de febreiro, hoxe venres e tamén para toda a fin de semana en #Galicia.



🍃Vento do nordés intenso no terzo norte. Quedará frouxo na fin de semana. pic.twitter.com/mR7UgBavRH