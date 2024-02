O PP de Santiago insta ao bipartito a crear unha axenda dixital deportiva única

O PP de Santiago pídelle ao Goberno local que cree unha “axenda dixital deportiva única” da actividade dos diferentes clubes de Santiago, co obxectivo de que a veciñanza poida coñecer a participación destas entidades nas distintas competicións deportivas.

O edil 'popular' José Ramón de la Fuente destacou a “importancia da comunidade deportiva” da cidade “de relevancia incluso a nivel nacional e que descoñece a cidadanía e tamén o BNG”.

O PP denuncia que Santiago acolle eventos deportivos aos que non se lles dá “a difusión que merecen” e aféalle ao Goberno bipartito que difunda unha información “parcial e incompleta cando non inexistente ou errónea” sobre a celebración de encontros deportivos.

"A día de hoxe non é posible acceder a unha fonte de información fiable que permita coñecer a totalidade da actividade competitiva do deporte na cidade", explicaba De la Fuente.

Dende o PP afírmase que "se o BNG crera de verdade no deporte como ferramenta formativa en valores e a súa potencialidade como elemento transformador de hábitos de vida a modos de vida saudables, destinaría os medios e recursos necesarios para a elaboración dunha axenda universal, única, completa e accesible dixitalmente, e se implicaría decididamente na promoción, na difusión e na divulgación da importante actividade deportiva dos clubs da nosa cidade".

Dende as filas 'populares' lémbranlle ao Goberno bipartito que "transcorreron oito meses desde que goberna a cidade e en materia de deportes nada temos de novo respecto da anterior lexislatura, nin sequera son quen de sacar adiante os proxectos herdados: demórase indefinidamente o inicio das obras do pavillón de Vite, que a concelleira de Deportes se comprometera a comezar en xaneiro, nin sequera están en licitación as obras de Santa Isabel".