Reabre o ximnasio da USC despois de dous meses de reforma integral da instalación

A sala de acondicionamento físico (ximnasio) da Universidade de Santiago, ubicado na avenida de Novoa Santos do Campus Sur, reabriu as súas portas á comunidade universitaria este luns, en concreto ás 12.40 horas, despois de dous meses pechado para levar a cabo unha remodelación da instalación.

O investimento de obra e equipamento rondou os 150.000 euros. “Era unha instalación moi deteriorada tendo en conta que durante un curso académico pasan por ela 1.700 persoas”, relata en conversa con EL CORREO o delegado do reitor de Deportes, Javier Rico. A primeira intervención consistiu na reforma do chan. O anterior era de formigón e por riba tiña unha capa de tartán “que non contaba con aislamento”. A maiores, cambiáronse os ventanais, aisláronse e pintáronse as paredes e e modificouse a iluminación da instalación. Tamén se introduciu un sistema de renovación do aire. “Ata agora cando había condensación tiñan que estar todas as portas abertas polo que supoñía que os usuarios pasaran frío”, relata Rico. Co fin de mellorar en confortabilidade tamén houbo cambios nas entradas á instalación. “Había uns portalóns grandes que se axustaron para que houbera unha única entrada, acristalada para que entre moita luz”, conta. A universidade, a maiores, comprou equipamento novo como estruturas funcionais.

As obras iniciáronse o pasado 18 de decembro para aproveitar o parón de Nadal e tendo en conta que xaneiro é mes de exames e o alumnado non ten clases. “Nas primeiras semanas deste mes a xente xa comeza a preguntar pola apertura”, di.

"Estamos falando dunha instalación nova e moderna á que a comunidade universitaria pode seguir accedendo a baixo prezo" Javier Rico — Delegado do reitor de Deportes da USC

A sala, de 250 metros cadrados, ten unha capacidade dunha corentena de persoas a un mesmo tempo. “Polo aforo só se abre á comunidade universitaria”, comenta. En referencia aos horarios de apertura, pódese desfrutar da instalación de luns a venres en horario de 8.10 a 22.00 horas e os sábados de 9.10 a 14.00 h. Hai contratados tres monitores de sala que se organizan para que estea operativo un por turno.

Hai persoas que acoden puntualmente ao ximnasio con entrada e outras que optan por bonos mensuais ou anuais. “Un alumno/a para ir ao ximnasio durante un curso completo pagaría 88 euros. Se divides entre nove meses, descontando o periodo de vacacións e exames, sáelle por 9,78 euros ao mes”, conta Javier Rico. O prezo por entrada única é de 2,20 euros. Sobre este aspecto, Rico asegura que cando o ximnasio estaba en mal estado “a xente ía igual porque é un custo moi reducido”. Agora, “estamos falando dunha instalación nova e moderna á que a nosa xente pode seguir accedendo a baixo prezo”.

A intención de construír un novo pavillón universitario

O delegado do reitor de Deportes da USC pon en valor o recente investimento da institución nas pistas exteriores de tenis situadas na praza de Rodríguez Cadarso. “Vense de renovar por completo a pista número 3 e 4 e a maiores cambiouse o firme da pista de baloncesto, da pista de patinaxe e da de fútbol sala, na cal se construiu o peche exterior”, conta Rico. Trátase dunhas actuacións financiadas con fondos propios que rondan os 300.000 euros. Tamén houbo actuacións de menor calado como o arranxo do falso teito da piscina universitaria, no cal se instalaron paneis fotovoltaicos, e da grada desta mesma instalación. Con todo estase a falar dun investimento duns 700.000 euros por parte da USC nas súas instalacións deportivas nos últimos tres anos. No que vai do curso 2023-2024 a cantidade,segundo Rico, situaríase preto dos 500.000 euros.

De cara a un futuro, a institución compostelá centrarase en tres novas actuacións. A construción dun novo pavillón universitario, a mellora dos vestiarios do campo de fútbol e a rehabilitación da grada do estadio de atletismo. Con respecto ás dúas últimas, Rico asegura que son instalacións nas que boa parte do uso ven determinado por persoas de fóra da comunidade universitaria. “Nós non precisariamos arranxar a grada do estadio porque non é de uso diario da nosa comunidade pero si é importante para que Santiago acolla campionatos e concentracións de ámbito nacional”, manifesta.

Centrándose no pavillón universitario a USC ve preciso a construción dun novo na mesma ubicación que a actual para poder dar o correspondente servizo. “O día que chove hai condensación e goteiras e hai que pechar, o que se traduce en que en invernos como este de cada dous días, un estea pechado”, comenta. Na actualidade a instalación é utilizada de luns a xoves, pero os venres, sábados e domingos tamén estaría a disposición de usuarios de fóra da universidade, e “incluso se podería combinar o resto de días cos nosos usuarios”, partindo de que a idea “é ter un pavillón moi funcional, con pouca grada e moita pista”. O investimento situaríase entre os 3 e os 6 millóns de euros, cantidade que non pode ser asumida pola USC, necesitando da implicación das administracións. “Estamos traballando nos proxectos para afinar o tema dos custos. Así daremos servizo a máis de 20.000 persoas da USC e a todo o tecido deportivo, ao crear convenios de colaboración con entidades deportivas, clubes e federacións para dinamizar o deporte nun campus que está moi ben situado”, conclúe.