“Israel se dejó atacar por Hamás el 7 de octubre para limpiar Gaza”

Desde los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre, buena parte de las miradas de todo el mundo se centran en Oriente Medio. Un conflicto –el de Israel y Palestina– complejo, difícil de comprender y que ya arrastra varias décadas. Sobre él, el profesor en la Escuela de Guerra del Ejército, doctor en Historia y analista geopolítico, Jorge Garris Mozota [Zaragoza, 1968], arroja este jueves (20.00 horas) algo de luz en una charla, organizada por el Club Rotary Santiago en el Centro Internacional de Prensa de Galicia, titulada El sempiterno conflicto entre Israel y Palestina.

El profesor, doctor en Historia y analista geopolítico, Jorge Garris Mozota / Cedida

Aquí, en Santiago, la observadora permanente de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) –la cual que representa a musulmanes de 57 países–, la embajadora Ismat Jahan, ha dejado claro en un diálogo intercultural y religioso celebrado el pasado mes de diciembre que “lo que sucede en Oriente Próximo no es una guerra religiosa”. ¿Coincide o solo en parte?

Coincido en parte. Lo que todos vemos a plena vista es una guerra religiosa, pero hablamos de un conflicto que se remonta a la Primera Guerra Mundial por la cantidad de yacimientos petrolíferos y gasísticos de la zona. Es un conflicto económico y de poder.

Un conflicto que ha llegado a un nivel sin precedentes a raíz de los atentados de Hamás el pasado 7 de octubre. En ellos, el grupo armado que ha controlado la Franja de Gaza durante los últimos años con mano de hierro ha recurrido a unas tácticas nunca antes vistas: el secuestro de centenares de civiles y la violación de mujeres israelís como arma de guerra tal y como revela un reciente informe de The Association of Rape Crisis Centers in Israel. Desde luego que ha causado gran conmoción en el Estado hebreo.

Es evidente. Es lo que toda la gente ve. Lo que no ve es que la creación de Hamás fue potenciada por el propio Mossad, la agencia de inteligencia israelí, para contrarrestar a la Autoridad Palestina de Yasser Arafat cuando este se empezó a juntar con gente como Saddam Hussein. Aquello le dio miedo a Israel. Y lo que la gente no ve es el doble juego por parte de Hamás, un grupo yihadista y terrorista que ha controlado con mano de hierro la zona de Gaza, pero no toda la población de Gaza comulga con Hamás y el ataque del 7 de octubre, la llamada por el propio grupo armado palestino Operación Inundación de Al-Aqsa, fue advertido por la inteligencia de EEUU y Egipto e Israel se dejó atacar para dar respuesta con la denominada Operación Espadas de Hierro, que es una limpieza total de Gaza.

¿Usted cree que se dejaron atacar?

No es que lo crea o deje de creer. Hay pruebas. Me refiero a los comunicados oficiales por parte de la inteligencia estadounidense y egipcia en que avisaron con tiempo a Israel de que iban a ser atacados por un grupo terrorista desde Gaza. Israel se deja atacar y de esa manera ya tiene un argumento para hacer todo lo que se está haciendo, que es bastante desmedido, especialmente con el pueblo llano.

Como bien acaba de comentar, las violaciones de derechos humanos se han cometido por parte de ambas partes. Más de 29.000 palestinos fallecidos en la Franja desde el inicio de la respuesta israelí según el Ministerio de Salud de Gaza. La mayoría, mujeres y niños víctimas de los bombardeos del Ejército hebreo…

Es la gravedad del conflicto. Una cosa es atacar a grupos yihadistas y otra muy distinta a los civiles palestinos que Hamás tiene como escudos humanos. A consecuencia de esto último, no puedes saltarte el derecho internacional, los derechos humanos y llevar a cabo, como ha denunciado Sudáfrica, casi como una especie de política de genocidio.

Ese cruce de reproches, ese cruce de acusaciones entre uno y otro bando, esa lucha por quien tiene la última palabra, ¿no genera todavía más odio entre las partes?

Claro. Nadie cree que pueda haber una solución pacífica en el futuro. Cuando era presidente de EEUU Donald Trump se creó una sensación de equilibrio. Lo que intentó Clinton en su momento fue una sensación de equilibrio pactado y controlado, pero como nadie cree que realmente esto al final vaya a acabar con algún tipo de entendimiento, estamos ante un juego de suma cero. Israel es un juego de suma cero. O ganas tú o gano yo, y gana el más fuerte. El Gobierno de Netanyahu piensa que si acaba con ellos [Hamás], acaba con el problema.

Entonces... ¿Ni siquiera se puede llegar a una solución mediante la creación del Estado Palestino tal y como ya han defendido los ministros de Exteriores de la UE?

Es la solución que se lleva por encima de la mesa desde hace tiempo, pero al Gobierno sionista de Netanyahu no le interesa. Lo que quiere es limpiar de palestinos lo que es Israel, dejar la mínima expresión y presencia palestina en Israel y, por supuesto, acabar con cualquier tipo de autoridad palestina y de presencia militar. Eso es lo que quiere Israel, porque está buscando su supervivencia en un tablero en el que se encuentra rodeado de enemigos.

¿Están sirviendo para algo las reclamaciones y presiones que se están produciendo, especialmente por parte de la Autoridad Palestina, ante el tribunal de La Haya y la ONU?

Desde el momento en que Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con la Administración Biden actual, luego veremos si al poder llega de nuevo Donald Trump, el tan criticado Donald Trump que solucionó el problema durante un tiempo y aseguró la paz en la zona, eso es innegable, pero mientras tenga el apoyo y la actitud de Estados Unidos con esta administración, Israel puede seguir haciendo lo que hace.

¿Hasta dónde puede llegar la respuesta de Israel a los ataques del pasado 7 de octubre? ¿Es posible que la Franja de Gaza sea borrada ante la superioridad militar israelí?

El plan israelí es que la Franja de Gaza sea borrada tal cual la conocemos, y es más, se ha empujado a la población palestina para que se vaya hacia el Sinaí y dejar la Franja lo más limpia posible, desmilitarizada y lo más inactiva posible para crear un Israel homogéneo. El problema de Israel es Gaza, no Cisjordania. Allí, el Estado hebreo tiene a los palestinos cuarteados, los tiene controlados y los tiene atomizados en subgrupos.

El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ya ha dicho por activa y por pasiva que Israel no va a parar hasta eliminar por completo a Hamás ¿No lo encuentra un objetivo inviable, y más teniendo en cuenta la estructura de este grupo armado en dos ramas –una militar y otra política– entre las que apenas hay contacto entre sí?

El objetivo es difícil, pero lo está haciendo. Es una operación compleja y costosísima. Tiene que estar ahí trabajando, trabajando y trabajando. Acabar con Hamás va a ser muy difícil, pero sí va a conseguir por la fuerza dejar al grupo armado bastante debilitado mientras siga teniendo el apoyo de EEUU e Irán –gran aliado de Hamás, la milicia libanesa Hizbulá, que tiene mucho potencial, y los hutís de Yemen– no entre en la guerra, ahí ya se complicaría el conflicto.