Crónica social compostelana | Homenaje a Francisco Javier Elola

Francisco Javier Elola y Díaz Varela fue magistrado, fiscal y jurista convirtiéndose en uno de los impulsores del Estatuto de Galicia y llegando a ser presidente de una sala del Tribunal Supremo en 1931. Recordado por ser el primer fiscal general de la República ese mismo año, fue fusilado tras la Guerra Civil. Su figura fue homenajeada en la Facultad de Derecho de la USC con la presentación del libro En memoria de Francisco Javier Elola. El acto de presentación fue presidido por el rector, Antonio López; el catedrático Lourenzo Fernández Prieto; la decana de la facultad Ana María Gude Fernández, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La presentación tuvo lugar en la librería Follas Novas / cedida

Presentación de ‘Comando Sintrom’

Follas Novas acogió la presentación de Comando Sintrom, de Beatriz García Turnes, doctora en Filología Gallega. La obra recoge una serie de relatos de personajes femeninos que se encuentran en el final de su vida y fue presentada por la autora acompañada de Armando Requeixo, crítico literario; Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística y Malores Villanueva, editora.

Varios alumnos de este centro alemán asistieron al Pazo de Raxoi / cedida

Recepción de alumnos de la escuela de Weinheim

Varios alumnos del ciclo superior de FP en la rama de Comerio de la escuela de Weinheim (Alemania) fueron recibidos por la alcaldesa de Santiago y varios miembros de la corporación municipal en el pazo de Raxoi.

Las representaciones artísticas tuvieron lugar entre Praterías y Casa do Cabido / Santi Alvite

El legado de Manuela Rey prende Compostela

Un ciento de estudiantes de Ciencias de la Educación trabajaron en la instalación de una serie de bustos que giran alrededor de la imagen de Manuela Rey, que fue la primera actriz del teatro lisboeta a sus 23 años. Las profesoras responsables de este proyecto, que lleva por nombre Manuela Rey is in the street, son Cristina Trigo y Olalla Cortizas. Además, contaron con la presencia de varios miembros de la corporación municipal y de la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.