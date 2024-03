"Para Goretti Sanmartín, as mulleres israelís asasinadas e secuestradas por Hamás non existen"

Una mención a las mujeres palestinas y la omisión de las israelíes durante la ceremonia celebrada el día 7 en el Auditorio de Galicia para conmemorar el 8M ha despertado las críticas de la Asociación Galega de Amizade con Israel (AGAI), que ha remitido una carta de denuncia a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. En la misiva, la AGAI acusa a la alcaldesa de "ignorar de forma deliberada" a las mujeres israelíes que fueron víctimas de violencia sexual, asesinadas o secuestradas en el ataque de Hamás del 7 de octubre. En aquella jornada, preludio de una ofensiva sobre Gaza en la que ya han muerto más de 30.900 palestinos, Hamás asesinó a 1.200 israelíes. El 70% de ellos eran civiles.

En los actos celebrados en Compostela por el Día Internacional de la Mujer ha estado muy presente la ofensiva de Israel sobre Gaza. Tanto en la marcha del viernes, con pancartas y cánticos en solidaridad con el pueblo palestino, como en la ceremonia celebrada el jueves en el Auditorio de Galicia. El hecho de que Sanmartín mencionara y homenajeara a las palestinas sin mencionar a las mujeres israelíes supone para la AGAI "un acto de discriminación y de carácter claramente antisemita".

"No acto que tivo lugar no Auditorio de Galicia o pasado 7 de marzo para conmemorar o 8M, só as mulleres palestinas foron mencionadas e homenaxeadas, esquecendo intencionadamente ás vítimas israelís, como se estas mulleres non existesen ou non tivesen dereito a ser lembradas no Día Internacional da Muller", señala la misiva enviada a la alcaldesa con fecha del 8 de marzo.

El recuento de las atrocidades de esta guerra se ha convertido en armamento con carga emocional para Israel y los palestinos. Mientras la cifra de muertos en Gaza supera las 30.900 víctimas -el 70% mujeres y niños-, las denuncias de crímenes contra la población civil son sistemáticamente desdeñadas por los partidarios de cada bando. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con las acusaciones de violencia sexual contra mujeres israelíes durante la incursión de Hamás del 7 de octubre.

Las pruebas, no obstante, están ahí. Un informe de la ONU publicado a principios de marzo señala que hay "información clara y convincente" de violencia sexual, incluidas violaciones y violaciones en grupo, en múltiples escenarios, como el festival de música Nova, la carretera israelí conocida como ruta 232 y el kibutz Reim. "En la mayoría de estos incidentes, las víctimas primero violadas fueron luego asesinadas, y al menos dos incidentes se relacionan con la violación de cadáveres de mujeres", señala el informe.

La ONU también destaca en su informe las dificultades para recoger evidencias, porque muchos de los cuerpos estaban quemados. Debido al gran número de víctimas y a que los ataques se produjeron en diversos escenarios muy dispersos, fue casi imposible obtener las pruebas forenses que se utilizan a menudo para confirmar una agresión sexual.

Medios internacionales como la BBC o The New York Times también han recogido testimonios que acusan a Hamás de violencia sexual, violaciones y mutilaciones durante los ataques del 7-O. La BBC reunió los relatos de personas que participaron en la recolección e identificación de los cuerpos y que aseguraban haber visto numerosas señales de violencia sexual, como pelvis rotas, hematomas, cortes y desgarros.

La comunidad israelí y judía en España lleva tiempo reclamando la condena política y social de la violencia sexual practicada por Hamás. Decenas de personas se dieron cita el viernes en la céntrica Plaza de Felipe II de Madrid. La protesta fue convocada por el Foro de los Familiares de Rehenes y Desaparecidos, en colaboración con seis entidades judías, para recordar a las israelíes violadas y secuestradas por Hamás ante lo que definen como "el silencio del feminismo oficial".