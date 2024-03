A Xunta non planea declarar BIC o mural de Urbano Lugrís da rúa do Franco de Santiago

A Xunta de Galicia non ten previsto declarar Ben de Interese Cultural (BIC) o mural de Urbano Lugrís situado nun restaurante no número 56 da rúa do Franco, tal como veñen reclamando diferentes entidades que velan pola protección da obra do pintor coruñés. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, consultada por esta posibilidade sinala que “non consta ningunha petición” para levar a cabo este trámite e remarca que o fresco “xa ten protección patrimonial do propio Concello”. Así, engaden que de recibir dita solicitude, “analizaríase a documentación para avaliar se procede”.

Segundo recolle a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, esta petición non sería imprescindible, xa que o texto indica que “o procedemento de declaración de interese cultural incoarase de oficio por resolución motivada da dirección xeral competente en materia de patrimonio cultural, por propia iniciativa ou por petición de calquera persoa física ou xurídica”. En calquera caso, o departamento autonómico remarca que “a Xunta está fortemente comprometida co legado pictórico deste artista”, algo que ao seu xuízo “demostran” diferentes accións levadas a cabo ao respecto.

Outras obras de Lugrís en Galicia

Entre estas iniciativas, en Santiago pode visitarse na Cidade da Cultura un mural adquirido e rehabilitado polo Goberno galego. Ademais, citan o espazo dedicado ao pintor no Museo Massó de Bueu e a incoación do proceso para declarar BIC os frescos de Lugrís na rúa Olmos da Coruña. Precisamente, a reivindicación para outorgar esta protección ao mural do Franco chegou despois de coñecerse que ían recibila os da cidade herculina.

Actualmente, tal como sinalou a Xunta, o mural de Lugrís xa conta cunha protección adoptada polo Concello de Santiago a través dunha modificación puntual do Catálogo do Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica (PE-1). Alvarellos Editora, a entidade que promove a conservación e posta en valor da obra do pintor en Santiago, reclama agora que tamén se lle outorgue a categoría de BIC para garantir o máximo nivel de protección.

Rehabilitación e posta en valor

Estas accións chegaron despois de celebrarse no pasado mes de xuño unha xornada na que colectivos culturais reivindicaron darlle visibilidade á obra de Lugrís. Ademais, segundo o director da editora, Henrique Alvarellos, sería necesario “analizar o seu estado por especialistas, ter algún tipo de rehabilitación se a necesita, que cremos que si, porque está escurecido polo paso do tempo e os fumes dos locais”.

Do mesmo xeito, solicita unha posta en valor, para a que “pedimos que no lugar onde está se poña unha placa na fachada que indique que aquí Urbano Lugrís pintou un dos seus famosos murais”.