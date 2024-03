Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 13 de marzo, en Santiago?

Cineduca trae esta semana tres proyecciones sobre la figura del profesor

Despúes del éxito de público de la semana inaugural de la tercera edición de la Muestra Internacional de Cine y Educación(Cineduca), el Ateneo tiene programadas para esta semana otras tres proyecciones centradas en la figura del profesor/a: ayer se emitió la película estadounidense El profesor (Detachment) de Tony Kaye; hoy, la británica Blue Jean de Georgia Oakley; y el viernes, la butanesa Lunana, un yak en el aula (Lunana, A Yak in the Classroom) de Pawo Choyning Dorji. Las tres tendrán lugar a las 19 h. en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19).

El Cineclube Compostela emite Film americano

Una de las imágenes de la película ‘Film americano’, de Chris Smith / cedida

El Cineclube de Compostela acoge esta noche la proyección del documental Film americano (American Movie, EUA, 1999), dirigida por Chris Smith, un título de culto que registra los esfuerzos de Mark Borchardt, un hombre estadounidense que sueña a diaro con ser director de cine. La sesión tendrá lugar, como es habitual, en el CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir de las 21:30 horas. Filmado en 16 milímetros a lo largo de dos años, Film americano explora las fronteras entre el documental y la ficción en un experimento que recuerda el Errol Morris de sus primeras películas y construye una tragicomedia que es tanto un canto al cine independiente como un reflejo de la realidad de clase en el cinturón del desempleo americano.

Francisco Singul da una charla en la RSEAPS

La sede de la Real Sociedad Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS), situada en la plaza Salvador Parga, 4, 1ª planta, acoge esta tarde a las 19.30 horas a Francisco Singul, jefe del área de Cultura Jacobea en la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta y doctor en Historia del Arte. En su ponencia, reflexionará sobre la importancia e influencia que tuvo para Santiago y Galicia el arzobispo compostelano Sebastián Malvar y Pinto, franciscano pontevedrés de la Ilustración, que fue también obispo de Buenos Aires, y que falleció en la capital gallega en 1795.

Francisco Singul Lorenzo / Cedida

Presentan Lobos nas illas en la Librería Couceiro

La Librería Couceiro, ubicada en la plaza de Cervantes, acoge esta tarde la presentación de Lobos nas illas, de Marilar Aleixandre. Acompañando a la autora, estará Andrea Porto Mato, profesora y música de la Banda da Loba. La presentación tendrá lugar a partir de las 19.30 horas. María Pilar Jiménez Aleixandre (Madrid, 1 de mayo de 1947) es escritora, traductora, bióloga y miembro de la RAG. Fue Premio Nacional de Narrativa en 2022.