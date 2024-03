Antonio López Díaz (Barreiros, 1964), catedrático de Dereito Financeiro e Tributario, e reitor da USC dende 2018, móstrase satisfeito con que a primeira asamblea xeral da CRUE (Conferencia de Reitores das Universidades Españolas) do 2024 se celebre en Santiago coincidindo co seu trinta aniversario. Aproveita, ademais, para falar das claves do que vai do actual curso académico.