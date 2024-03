El PSOE de Santiago reclama a la Xunta que defina el concepto de vivienda vacía en la ley

El PSOE defenderá una moción en el próximo Pleno Municipal para que la Xunta de Galicia defina por ley el concepto de vivienda vacía. Los socialistas indican que son 6.000 los inmuebles desocupados en la ciudad, según datos del Instituto Nacional de Estatística de 2021, con lo que la medida “podería contribuír a destensionar o mercado inmobiliario de Santiago, cuns prezos de alugueiro disparados”. La edila socialista, Mercedes Rosón, incidió ayer en que el Concello podría desarrollar “un plan para a dinamización dese parque inmobiliario desocupado”.

Rosón denunció que las administraciones locales tienen “as mans atadas” para tomar medidas hasta que se realice ese trámite previo, que pasa por la modificación de la Lei 8/2012. Por ello, responsabiliza a la Xunta de “desinterese” al no incluír en su normativa “unha regulación que permita actuar nesas vivendas desocupadas”.

Compromiso de Rueda

Además, la concelleira señala que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, se comprometió en su reunión con la alcaldesa Goretti Sanmartín el pasado mes de octubre a incluir esta definición en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024, “compromiso que, evidentemente, non se cumpriu”. Así, añadió que “será interesante ver o que fai” el portavoz municipal del PP, Borja Verea, “se apoia ao Rueda que dixo que o faría ou ao Rueda que cando chega o momento, non o fai”.

Rosón puso como ejemplo la legislación del País Vasco, donde el concepto quedó definido en 2015 e insistió en que “permite tanto á administración autonómica como á local levar a cabo políticas activas de vivenda que busquen mobilizar as vivendas baleiras cara o mercado de aluguer”.

Altos precios

El grupo socialista ya llevó al pleno de enero una proposición para instar a la Xunta a declarar Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Ya en ese momento advertían de los altos precios de la vivienda en Santiago con una media de alquiler que creció, en los últimos cinco años un 76% en el casco viejo, un 62% en O Castiñeiriño, un 61% de Santa Marta y un 39% en el Ensanche. También situándose el 82% de los hogares compostelanos en zonas tensionadas según varios estudios realizados, incluso, por el propio Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Así, con esta medida, explica Mercedes Rosón, buscan ir en la misma línea de “contribuír a facer de Santiago unha cidade na que vivir e que non expulse á xente moza e familias novas que queren facer a súa vida aquí pero non poden polos altos prezos do alugueiro marchando, en moitos casos, a concellos da bisbarra”.