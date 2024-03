“Nuestra felicidad mental está relacionada con la salud física”

Este monje doctor en filosofía budista es el geshe residente en Madrid de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, una red de centros de estudios budistas dedicados al fomento de esta doctrina en Occidente. Reconocido con el grado académico más alto del budismo tibetano, el de Geshe Lharampa, la cita con él será en el Instituto Campus Stellae (Praza da Quintana, 3) el sábado y el domingo de 11.00 a 15.00 horas.

Su conferencia es sobre el amor, la bondad y la meditación. ¿Qué enseñanzas intenta transmitir el budismo sobre esto?

Yo llevo aquí ya más de 20 años y he visto que lo más importante para todo el mundo son la autoconciencia, el ‘amor bondad’, y la meditación. La meditación nos ayuda a limpiar y purificar las impresiones negativas de nuestra mente y descubre la paz interior. Esto nos ayuda a descansar y ser más saludables mentalmente. Luego, el ‘amor bondad’ es como la belleza de la vida, un camino fundamental para un ser, una herramienta imprescindible. La autoconciencia es una técnica clave para gestionar la vida, en budismo es un método fundamental.

Entonces, ¿a partir de estos conceptos se desarrolla una manera de afrontar la vida?

Estas tres cosas son necesarias para la felicidad en la vida. La felicidad no es solo una cuestión de sentimientos y emociones, la felicidad mental está relacionada con nuestra salud física. A través de estas cualidades realizaremos nuestro desarrollo de la vida.

Visita Santiago por primera vez, donde hay una importante tradición cristiana. ¿Cómo se relaciona el budismo con otras religiones?

Consideramos que las otras religiones son merecedoras de respeto. En el budismo se transmiten las enseñanzas según la capacidad de la persona que escucha y según su disposición mental. No se transmiten insistiendo en que esas enseñanzas son la única verdad. Para nosotros, lo más importante de todas las culturas o religiones es hacer feliz a la persona.

Usted lleva 20 años en España. ¿Ha crecido mucho el budismo en nuestro país en este tiempo?

Cuando yo llegué aquí, en 2003, éramos pocos. Y ahora hay muchos institutos, salas y grupos de estudios dedicados a ello.

¿Qué busca la gente cuando se acerca al budismo?

La gente practicante se siente más feliz en su vida y mejora las relaciones con su familia. El budismo no habla del Dios, sino que habla de nuestros pensamientos, acerca del camino de la vida. No hay una enseñanza que no esté relacionada con nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestras emociones y de la ignorancia de uno mismo, la ignorancia de nuestra propia esencia de la vida.

¿Es necesario cambiar de mentalidad para acercarse al budismo?

Normalmente nosotros enseñamos la filosofía de la cualidad interior y el camino espiritual. Es necesario avanzar en la perspectiva de la vida, cambiar las percepciones. Consideramos que el problema es la ignorancia y la única solución para ello es la sabiduría. Para la oscuridad, la única solución es la luz.

¿Y cambiar cosas en la manera en que vivimos?

No se trata de cambiar tu forma de vestir, por ejemplo, o de abandonar cosas. Si quieres ser monje o monja, es otra cosa, pero Buda como tuvo discípulos a reyes, príncipes, guerreros o comerciantes, y nunca mencionó que haya que poner límites o hacer algo especial. Tenemos que desarrollar de entendimiento.